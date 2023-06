Une semaine cruciale à l’Assemblée législative à Fredericton

Selon les politologues Roger Ouellette et Mario Lévesque, la semaine à venir sera intéressante à suivre, mais pourrait aussi créer beaucoup d’incertitudes.

Que feront les députés dissidents?

À Fredericton, la question de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles divise la classe politique. Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, huit députés - dont 6 ministres - ont boudé la période de questions et ont publié une déclaration selon laquelle ils se disaient extrêmement déçus du manque de procédure et de transparence dans la révision de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre à l'école.

Le politologue de l’Université Mount Allison, Mario Lévesque, pense que ces huit députés devraient démissionner.

S’ils sont vraiment plus progressistes comme ils l’affirment, ils devraient quitter parce que le Parti conservateur est plus à droite, davantage comme l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, l’ancien parti, et non plus progressiste, comme sous Richard Hatfield , indique M. Lévesque.

Ils pourraient par exemple suivre l’exemple de l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy qui a quitté les rangs progressistes-conservateurs avec fracas en octobre dernier, en raison d’un désaccord avec Blaine Higgs sur la question de l’immersion.

Mario Lévesque souligne toutefois que ces huit dissidents ont participé aux débats quelques heures après leur sortie, ce qui leur faire perdre de la crédibilité.

« Quand tu restes avec ton parti, tu es d’accord avec les politiques du gouvernement ou tu as peur de perdre ta job et ça, ça manque de conviction. » — Une citation de Mario Lévesque, politologue

Y aura-t-il un vote de confiance?

Les libéraux ont déposé une motion visant à restaurer la version précédente de la politique 713. Mais il n'est pas encore sûr si cela se traduira par un vote de confiance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / PIERRE RICHARD

Jeudi, le Parti libéral va déposer une motion pour demander au gouvernement de revenir à la version originale de la politique 713.

Le politologue de l’Université de Moncton Roger Ouellette croit que les options de Blaine Higgs sont nombreuses. Il est encore incertain si ce vote en sera un de confiance ou non.

C’est une motion non contraignante, ça veut dire que si la motion passe, le gouvernement ne se sent pas obligé de démissionner ou d’aller vers des élections , explique-t-il.

Il sera tout de même intéressant de voir si les députés et ministres qui se sont opposés aux changements la semaine dernière l’appuieront.

Blaine Higgs restera-t-il?

Le premier ministre Blaine Higgs affronte une résistance de certains membres de son parti. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est certain qu’il a des décisions à prendre , croit Roger Ouellette.

Ce dernier pense que si Blaine Higgs veut démissionner, il doit le faire avant l’automne, pour donner au moins un an à un futur chef de se préparer aux élections de 2024.

Mario Lévesque voit aussi dans les événements des derniers jours un jeu d'échecs où certains ministres tentent de se positionner, en commençant par l’Acadien Daniel Allain.

On peut voir Daniel Allain qui essaie de se séparer du groupe. Mais il devrait le faire avec plus de conviction , croit M. Lévesque, qui ajoute que le départ de Blaine Higgs est plus qu’incertain.

À son avis, le premier ministre n’est pas convaincu que les changements qu’il a apportés au cours de ses mandats ne seront pas renversés, ce qui pourrait le convaincre de rester en poste jusqu’aux prochaines élections.

Et même s’il part, le parti restera divisé, croit Mario Lévesque, entre la frange plus progressiste, qui inclut Daniel Allain, Arlene Dunn et Dorothy Shephard et la frange très à droite, dans laquelle il inclut Bill Hogan, Kris Austin et Bruce Fitch.

Même si Higgs démissionne, il reste une grosse faction à droite , conclut-il.

Les travaux reprennent à Fredericton à compter de 13 h mardi.

