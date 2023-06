La carrière en deux temps de Patrick Roy chez les Remparts

Bouillant et frondeur à son arrivée derrière le banc des Remparts en 2005, Patrick Roy a immédiatement laissé son empreinte sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, remportant la Coupe Memorial à sa première saison comme entraîneur-chef de l’équipe. Revenu en 2018 assagi après une parenthèse de trois saisons dans la LNH, l’ancien gardien étoile a continué de collectionner l’argenterie, décrochant la triple couronne du junior : les trophées Jean-Rougeau, Gilles-Courteau et la Coupe Memorial. Survol d’une prolifique carrière d’entraîneur-chef en deux temps.

20 décembre 1996

Les partenaires d’affaires Jacques Tanguay, Michel Cadrin et le gardien de but de l’Avalanche du Colorado Patrick Roy font l’acquisition de la franchise en difficulté des Harfangs de Beauport pour la somme de 750 000 $, mettant fin aux rumeurs d’un déménagement à Lewiston, Maine. La formation allait évoluer au PEPS de l’Université Laval pendant deux saisons, avant de forcer la réouverture du Colisée de Québec pendant les séries de 1999. Elle occupe maintenant le Centre Vidéotron.

28 mai 2003

Le gardien étoile Patrick Roy annonce sa retraite comme joueur actif dans la Ligue nationale de hockey. Il accroche ses jambières avant la fin de son contrat avec l’Avalanche du Colorado, dont il reste une année de 8,5 millions de dollars à écouler. Il rentre dans sa ville natale de Québec, où il entend bien prendre en main la responsabilité du département hockey des Remparts de Québec, qu’il suit déjà assidûment depuis leur acquisition. Il est nommé vice-président aux opérations hockey de l’équipe.

Pierre Lacroix et Patrick Roy lorsque ce dernier a annoncé sa retraite du hockey. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Tim DeFrisco

30 septembre 2005

Insatisfait du début de saison de l’équipe qui n’a obtenu qu’une victoire à ses cinq premiers matchs, Patrick Roy relève l’entraîneur-chef Éric Lavigne de ses fonctions. Il prend alors la barre de la formation, lui qui cumule déjà les rôles de vice-président aux opérations hockey et directeur général. Son arrivée fait l’effet d’un électrochoc! Le jour même, les Remparts remportent leur duel face aux Fog Devils de St. John’s par la marque de 6-3, au Colisée Pepsi.

28 mai 2006

Les Remparts de Québec mettent fin à une disette de 35 ans en remportant la deuxième Coupe Memorial de leur histoire. Guidés par l’entraîneur recru Patrick Roy, les Diables rouges d’Alexander Radulov, Angelo Esposito et Cédrick Desjardins signent une victoire de 6-2 sur les Wildcats en finale, au Colisée de Moncton. Pendant ce temps, 500 partisans célèbrent à l’Hippodrome de Québec.

22 mars 2008

La rivalité entre les Remparts et les Saguenéens, alimentée par les commentaires des entraîneurs Patrick Roy et Richard Martel dans les médias, atteint son pic le 22 mars 2008, au Centre Georges-Vézina, à Chicoutimi. Ce soir-là, le gardien de but des Remparts et fils de Patrick Roy, Jonathan Roy, s’en prend à son vis-à-vis Bobby Nadeau. Au plus chaud de cette rivalité pour le moins folklorique, propos incendiaires et escalade de violence enflamment les deux villes à chaque bout de la 175.

23 mai 2013

À l’âge de 47 ans, Patrick Roy est nommé sixième entraîneur-chef de l’histoire de l’Avalanche du Colorado. Il hérite également du chapeau de vice-président aux opérations hockey, ce qui lui assure de participer aux décisions concernant la gestion des joueurs.

Patrick Roy est nommé entraîneur de l'Avalanche. (Photo d'archives) Photo : AP Photo/Brennan Linsley

27 novembre 2014

Les Remparts, propriété de Patrick Roy, Jacques Tanguay, Michel Cadrin et André Desmarais – qui s’est ajouté en cours de route –, sont vendus à Québecor Sports et Divertissement pour la somme de 16 millions de dollars. À l’époque, la transaction est la plus importante de l’histoire de la Ligue canadienne de hockey. Elle comprend toutes les propriétés du groupe, incluant le tournoi de tennis de la WTA à Québec, la Coupe Banque Nationale, depuis disparue.

26 mai 2015

Le dernier événement à être tenu au Colisée Pepsi avant sa fermeture, le tournoi de la Coupe Memorial de 2015, a été l’occasion pour l’organisation des Remparts d’honorer Patrick Roy en tant que bâtisseur de l’équipe. Premier homme de hockey à obtenir pareille distinction, l’entraîneur-chef de l’Avalanche a vu son implication comme directeur général et entraîneur-chef des Remparts entre 2003 et 2013 être célébrée. Il rejoignait ainsi les anciens joueurs Marc-Édouard Vlasic, Alexander Radulov, Simon Gagné et Guy Lafleur dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

Patrick Roy observe la bannière qui porte son nom être hissée dans les hauteurs du Colisée. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

11 août 2016

Dans un geste qui a étonné la planète hockey, Patrick Roy annonce qu'il quitte ses fonctions de vice-président des opérations hockey et d'entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado. L’ancien gardien vedette a expliqué que cette décision s'est imposée en raison de divergences philosophiques avec le directeur général Joe Sakic dans la gestion du personnel hockey.

26 avril 2018

À la suite de la démission de Philippe Boucher, les Remparts annoncent le retour de Patrick Roy derrière le banc de l’équipe après un épisode de trois saisons dans la LNH et une pause professionnelle de deux ans. Je ne me cherchais pas un emploi, mais, honnêtement, j’étais tanné de jouer au golf en Floride. Je suis trop jeune pour ça! avait-il lancé en conférence de presse. Avec son retour s'amorce la construction de l’équipe qui allait remporter la Coupe Memorial en 2023.

Printemps 2023

Les Remparts de Patrick Roy raflent tout : trophée Jean-Rougeau, trophée Gilles-Courteau et Coupe Memorial. L’homme de hockey termine sa dernière année en tant qu’entraîneur-chef des Diables rouges comme il avait amorcé son premier passage avec l’équipe en 2005-2006 avec un championnat national.

13 juin 2023

Patrick Roy annonce sa démission comme directeur et entraîneur-chef des Remparts. En 982 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires dans la LHJMQ, il a remporté 601 victoires et subi 381 défaites, présentant une fiche de 0,612. Il manifeste maintenant son intérêt pour un retour dans la Ligue nationale de hockey.

