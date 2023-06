Feux de forêt : les citoyens de Saint-Lambert, en Abitibi, rentrent à la maison

On est sorti en panique, on est sorti et on avait peur. On n’aura pas peur de rentrer, mais on ne rentrera pas en panique , a averti Diane Provost, maire de Saint-Lambert lors du point de presse de la MRC d’Abitibi-Ouest lundi.

Les citoyens doivent suivre des mesures de sécurité comme se présenter mardi au point de contrôle à l’intersection de la route des 6e-et-7e rangs et de la route 111.

À leur arrivée au domicile, il leur est demandé de vérifier l’état des lieux et d’attendre les résultats d’analyses avant de consommer l’eau du système d’aqueduc ou d’un puits.

La fébrilité était dans l’air lundi après l’annonce. Il va rester à aller chercher mes poules, ramasser mon chien, faire la valise ce soir et bonsoir on est partie , a dit une citoyenne en riant.

Les pompiers poursuivent leurs efforts dont une équipe des feux majeurs du Nouveau-Brunswick arrivé vendredi en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Avis d'évacuation levé à Val-Paradis et Beaucanton

À moins d’avis contraire, la population de Val-Paradis pourra aussi retourner chez eux dès 14 h 30.

La localité de Valcanton précise que les secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton sont touchés par l’avis de réintégration à l’exception des citoyens du lac Pajegasque et du 1229, chemin du Parallèle de Beaucanton .

Pour les citoyens de Normétal, une séance d’information sur le plan de réintégration est prévue à 20 heures à la salle Desjardins de La Sarre.

Il vous reste une journée en principe à rester avec nous. On a un petit pincement au cœur, mais on est content qu’en principe, vous rentriez chez vous si la situation reste telle quelle. On espère que mercredi, tout le monde sera chez eux , a souligné Luc Goudreault.

À Normétal, la population a dû quitter rapidement la municipalité le 4 juin. L’état d’urgence avait été décrété le lendemain à Saint-Lambert.

Le feu n’est toujours pas maîtrisé

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lors de sa conférence de presse lundi à La Sarre. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Après trois jours sans progresser, l’incendie a repris de l’ampleur lundi.

Il n’a pas progressé, mais il a grossi un petit peu du côté nord à cause des conditions climatiques. Il n’était pas inquiétant pour l’équipe du Nouveau-Brunswick , a assuré Luc Goudreault, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, lundi.

L'Abitibi-Ouest doit accueillir cette semaine deux contingents de 119 Américains. Lors de sa visite lundi, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel s'est fait rassurant. Il a souligné que les citoyens sont protégés et que les feux n'avaient pas atteint les infrastructures névralgiques des municipalités.

À Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, aucune date de retour n'est prévue pour le moment. Le maire, Guy Lafrenière, fera le point sur la situation à 11 heures.