« Fréquentons-nous le même homme? » : des femmes échangent sur des groupes Facebook privés afin de partager des détails sur les hommes abusifs et toxiques qu’elles ont fréquentés dans le but de se protéger. Des avocats préviennent toutefois que ces messages peuvent les exposer à des risques judiciaires.

Ces groupes apparaissent dans diverses communautés de l’Amérique du Nord pour permettre aux femmes de publier des informations sur les hommes, et vice-versa.

Certains, notamment à Toronto et à Mississauga, comptent des dizaines de milliers de membres. Un groupe de la région d’Ottawa compte plus de 15 000 membres.

Au début de l’année, Alicia Mercer, 37 ans, a créé un groupe dans la petite ville de Petawawa, du comté de Renfrew, en Ontario. Elle a expliqué avoir vécu une relation abusive et pleine d’infidélités et de mensonges . Elle pense que la page peut aider des personnes à éviter un chagrin d’amour similaire.

Si quelqu’un avait pu m’en avertir ou m’avoir donné un aperçu de ce à quoi je devais m’attendre, ma vie aurait été complètement différente.

Alicia Mercer a créé un groupe privé sur Facebook pour aider les femmes à se protéger contre des hommes abusifs ou toxiques. Photo : gracieuseté Alicia Mercer

De nombreux groupes en Amérique du Nord semblent avoir le même administrateur.

Un compte Patreon qui prétend appartenir à la même personne indique qu’ils gèrent des groupes de sensibilisation aux "drapeaux rouges" qui permettent aux femmes de s’entraider et de se protéger des hommes dangereux ou toxiques .

Les publications sont souvent courtes et comportent des messages comme fuyez cet homme ou homme très dangereux , suivies de plusieurs émojis représentant des drapeaux rouges. D’autres fois, les femmes publient la photo en demandant si elles ont déjà fréquenté l’homme en question ou si elles ont des histoires à son sujet.

Il semble avoir un problème avec l’alcool. Mes amis m’ont raconté qu’il avait dû être escorté du party de Noël , a écrit une utilisatrice dans un groupe de l’Ontario.

Mesdames, méfiez-vous de lui. Non seulement il est extrêmement narcissique, mais il a aussi de terribles problèmes de colère et il est mentalement et physiquement violent , peut-on lire dans un message anonyme.

C’est mon ex. S’il-vous-plaît, fuyez si vous le rencontrez. Il ment absolument sur tout. Il est alcoolique et cocaïnomane , a commenté une autre utilisatrice.

À écouter : Balado | Relation toxique : portraits d'une dépendance

CBC a parlé avec une membre d’un groupe de la région d’Ottawa, que nous appelons Marie.

Âgée d’une vingtaine d’années, elle a récemment publié une photo de son ancien copain dans le groupe Facebook en alléguant qu’il avait partagé des photos nues d’elle sans son consentement. CBC a accepté de ne pas utiliser son vrai nom pour des raisons de sécurité.

Le message de Marie a suscité un flot de sympathie de la part d’autres femmes. Cela m’a vraiment aidée. Lorsque vous avez cette communauté pour vous aider à traverser cette épreuve, cela vous aide vraiment à ne pas vous sentir seule.

Marie explique que le groupe permet de créer un réseau de soutien, mais aussi de donner aux femmes célibataires des informations privilégiées sur les hommes qu’elles rencontrent en ligne.

C’est un moyen de se protéger. Nous devons avoir accès à l’information , dit-elle.

Les poursuites en diffamation : un risque réel

Deux avocats ont déclaré à CBC que de nombreux messages publiés sur les pages du groupe Fréquentons-nous le même homme? pourraient se traduire en poursuites judiciaires pour les personnes qui publient, et qui administrent la page.

Il y a quelque chose de problématique dans le fait de publier des choses qui tendent à nuire à la réputation de quelqu’un , a affirmé David Fraser, un avocat spécialisé dans la protection de la vie privée et des technologies basé à Halifax.

Il y a un risque réel qu’il se dise des choses diffamatoires.

Un autre avocat, Charles Daoust, spécialisé dans les affaires de diffamation, a quant à lui déclaré qu’il recevait quotidiennement des appels de plaignants souhaitant obtenir des conseils juridiques au sujet de déclarations diffamatoires faites en ligne à leur sujet.

J’ai eu des clients qui, du jour au lendemain, ont vu leur vie être complètement détruite.

Les procès en diffamation sont coûteux, mais David Fraser explique que si la carrière d’une personne dépend d’une solide réputation, comme c’est le cas pour les médecins, les avocats et les politiciens, cela peut se traduire par des dommages et intérêts allant jusqu’à des centaines de milliers de dollars pour des allégations comme l’abus de drogues.

Les procès peuvent durer des années et être très coûteux pour le défendeur, à la fois financièrement et mentalement, comme l’ont dit les avocats interrogés.

Ils ont aussi encouragé les internautes à s’en tenir aux faits et à utiliser un langage modéré. Des déclarations ouvertes ou un émoji de drapeau rouge sont problématiques, car ils ne contiennent aucun des éléments qui permettraient de les défendre , a dit David Fraser.

Charles Daoust a fait une mise en garde contre l’utilisation de Facebook pour se défouler ou pour se venger d'un ancien copain. Parfois, les gens vont en ligne et s’emportent sans vraiment réfléchir à ce qu’ils écrivent. Ils exagèrent et omettent parfois des informations importantes, et c’est là que cela devient dangereux , a-t-il ajouté.

Les deux avocats précisent que les messages anonymes peuvent facilement ne plus l’être. Il suffit d'une simple demande judiciaire à Facebook pour connaître l’identité de la personne derrière le compte.

Et si cela sauvait une vie?

La créatrice du groupe créé à Petawawa, Alicia Mercer, a dit avoir reçu des plaintes d’hommes qui ont été informés de la publication de messages négatifs. Elle a donc supprimé certains messages qui, selon elle, dépassaient les bornes.

Toutefois, elle croit en l’objectif de sa page et elle ne craint pas d’être poursuivie en justice pour les commentaires qu’elle modère.

Elle estime que les avantages l’emportent sur les risques. Il se peut que cela ait un impact négatif sur certaines personnes, mais si cela sauve la vie d'une personne? demande-t-elle, en rappelant que l’objectif n’est pas de blesser les femmes, mais d’aider les femmes à guérir.