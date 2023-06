Derek Robinson, un intervenant clé des groupes conservateurs de l’Ouest canadien, conseille le premier ministre Higgs par l’entremise de sa firme de communication MASH Strategy.

L’un de ces groupes a contribué en 2019 à la défaite électorale du député libéral Ralph Goodale, de la Saskatchewan, en menant une campagne publicitaire intensive qui soulignait ses liens avec le premier ministre Justin Trudeau.

Un panneau publicitaire à Regina en 2019 demandait aux électeurs de voter contre Ralph Goodale en le liant à Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Samedi soir, Blaine Higgs a lié les prises de position de Justin Trudeau et de Susan Holt.

Susan Holt et Justin Trudeau ne croient pas que les parents doivent être impliqués dans des discussions aussi cruciales que l'identité de genres, même chez les enfants aussi jeunes que 4 ans , a lancé Blaine Higgs sur Twitter à deux occasions le 10 juin.

L’embauche de Derek Robinson coïncide avec la révision de la politique 713

Une porte-parole du premier ministre Higgs, Nicolle Carlin, a confirmé récemment que la firme de Derek Robinson fournit des services de communication au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Selon elle, ces services sont majoritairement fournis au bureau du premier ministre.

La firme a commencé à conseiller le bureau de M. Higgs en avril. Le gouvernement Higgs a commencé simultanément à réviser la politique 713 sur la sécurité et l’inclusion à l’école des élèves LGBTQ+ .

Le principal changement à cette politique annoncé la semaine dernière par le gouvernement Higgs supprime l’obligation pour les enseignants de respecter le choix de prénom et du pronom personnel de tout élève non binaire ou transgenre âgés de moins de 16 ans en l’absence du consentement des parents.

Justin Trudeau a dénoncé les changements apportés à cette politique lors d’une activité de la fierté LGBTQ+ à Toronto la semaine dernière. Il a déclaré que les élèves transgenres doivent se sentir en sécurité, et non se sentir ciblés par des politiciens.

Blaine Higgs a tout d’abord réagi à ces propos vendredi de façon modérée. Il a expliqué que ce n’était pas inhabituel pour M. Trudeau d’intervenir dans des questions provinciales. Il a ajouté qu’il est dommage que le premier ministre ne regarde pas la situation dans son ensemble et qu’il a agi pour plaire au public de l’activité de la fierté LGBTQ+ .

Dans ses messages sur Twitter samedi soir, Blaine Higgs est allé plus loin en mentionnant des enfants de 4 ans et en liant Justin Trudeau et Susan Holt même si cette dernière garde ses distances du premier ministre du Canada.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Je ne comprends pas pourquoi Trudeau commentait la politique provinciale en matière d'éducation , a indiqué Mme Holt.

Les comptes de Blaine Higgs sur les médias sociaux ne font généralement pas d’attaques politiques directes contre le premier ministre Trudeau.

Selon Nicolle Carlin, le bureau du premier ministre Higgs fait affaire avec plusieurs personnes en matière de communication et Blaine Higgs est l’auteur des messages publiés sur compte Twitter samedi soir.

Une campagne au Manitoba visée par une plainte

Derek Robinson a fait partie du Canada Growth Council, un groupe qui a mené en 2019 une campagne publicitaire intensive contre les libéraux fédéraux dans l’Ouest canadien. La campagne comprenait de grands panneaux publicitaires à Regina affichant des photographies de Justin Trudeau et de Ralph Goodale, qui faisait partie du Cabinet Trudeau à l’époque.

Le Canada Growth Council fait maintenant l’objet d’une plainte du NPD au Manitoba parce que ses publicités tentent de lier le chef néo-démocrate provincial aux chefs libéral et néo-démocrate du Canada.

Le Canada Growth Council est un groupe d’action politique à but non lucratif formé en 2019 pour faire campagne contre les candidats libéraux fédéraux. À Winnipeg, l'organisation affiche ces jours-ci plusieurs panneaux qui tentent de discréditer le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew. Photo : Radio-Canada

Après la défaite électorale de M. Goodale en 2019, Derek Robinson, cité par Global News, a déclaré que beaucoup de gens se demanderont si le Canada fonctionne encore pour nous .

M. Robinson a soutenu que les résidents de l’Ouest canadien étaient mécontents de financer des programmes sociaux dans d’autres provinces par l’entremise de la péréquation, entre autres au Nouveau-Brunswick.

Il a soutenu aussi que la Saskatchewan devrait prévoir un référendum sur la question de la péréquation. Ce programme redistribue des fonds des provinces les plus nanties à celles moins nanties.

Derek Robinson est devenu récemment un conseiller en communication pour le bureau du premier ministre Blaine Higgs. Photo : Facebook/Derek Robinson

Derek Robinson a ajouté que certaines formes de partage de la richesse sont une bonne idée, mais que l’ampleur de ce partage est injuste et doit changer .

Derek Robinson n’a pas répondu à une demande d’entrevue envoyée par courriel au bureau de sa firme de communication.