Une nouvelle option pour la gestion des déchets à Ottawa

Mark Sutcliffe espère que cette décision sera mieux acceptée par le conseil municipal mercredi, même si cela signifie une politique plus souple que celle recommandée au départ par l’administration municipale ou que le compromis que le maire avait proposé la semaine dernière.

Nous devons parvenir à un consensus au sein du conseil municipal et de la communauté , a-t-il expliqué à CBC News pour expliquer son changement de cap. C'est toujours ce que je m'efforce de faire, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde travaille ensemble dans la même direction.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Après que l’administration municipale a dévoilé son plan visant à exiger l’ajout d’une étiquette sur chaque conteneur d'ordures déposé au bord du trottoir, il était clair que certains résidents et conseillers n'étaient pas d'accord avec cette proposition, formulée après deux ans de travail.

En mai, il avait été proposé que chaque contribuable reçoive 55 étiquettes à utiliser pour ses poubelles tout au long de l'année. Les étiquettes supplémentaires auraient coûté trois dollars chacune.

L'objectif était d'encourager les gens à recycler et à ne pas jeter les déchets organiques dans la décharge d'Ottawa, qui devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 13 ans. À l'heure actuelle, quelque 58 % des déchets jetés dans les poubelles auraient dû être déposés dans les bacs bleus, noirs ou verts.

Des pourparlers après l'impasse

La semaine dernière, lors de la réunion du Comité de l’environnement du changement climatique, les conseillers ont eu l’occasion d’entendre des résidents s’opposer à cette proposition, une pratique pourtant utilisée depuis des années dans d'autres municipalités. Certains estiment que les familles nombreuses risquent d’être pénalisées. D’autres s'inquiètent de l’éclosion de décharges illégales.

Un résident m'a écrit pour me dire qu'à chaque fois qu'il verrait une poubelle, il verrait mon visage dessus. Je suis consciente que cette mesure sera impopulaire , a réagi Laine Johnson, conseillère du quartier Collège.

Elle a pourtant exhorté le conseil municipal à continuer d'accompagner les résidents dans ces changements de comportement nécessaires, malgré les réactions négatives.

La pratique des étiquettes est utilisée depuis des années dans d'autres municipalités. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

À l’issue du vote, lors de cette réunion, les recommandations du personnel municipal ont toutefois été rejetées, tout comme les options proposées par les conseillers Marty Carr et David Brown.

Marty Carr avait travaillé avec le maire pour suggérer que chaque ménage n'utilise pas d'étiquette pour les deux premiers conteneurs et paie ensuite pour les étiquettes supplémentaires. Ils auraient reçu 15 étiquettes gratuitement pour faciliter la transition vers le nouveau système.

M. Brown, quant à lui, souhaitait abandonner complètement le système des étiquettes, estimant que la meilleure solution était de limiter les ménages à quatre conteneurs. Depuis 2007, Ottawa a fixé un maximum de contenants à six articles, mais cette règle n’a jamais été appliquée.

Marty Carr, conseillère municipale du quartier Alta Vista (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le personnel de la Ville a soutenu la motion de Mme Carr, jugée plus conforme aux programmes de paiement partiel pour chaque poubelle mis en place dans d'autres villes. La proposition de M. Brown se rapprochait davantage du statu quo.

Afin d'inciter les gens à participer aux programmes de recyclage et de compostage, la meilleure pratique de l'industrie est de limiter les conteneurs à ordures à un niveau égal ou inférieur à la moyenne des ménages existants, a expliqué le personnel municipal.

À Ottawa, le taux est de 2,1 conteneurs par ménage. Actuellement, 74 % des ménages sortent déjà deux poubelles toutes les deux semaines, de sorte que la politique des étiquettes se serait adressée aux 26 % restants.

C’est quoi l'intérêt?

L’organisme Waste Watch Ottawa, qui regroupe des bénévoles militant pour une meilleure gestion des déchets municipaux à Ottawa, se questionne sur l’avantage de la dernière proposition formulée à date et qui devrait être soumise au vote final du conseil municipal mercredi.

Il s'agit d'une politique inefficace. Cela ne va pas fondamentalement changer les habitudes , a estimé Duncan Bury, cofondateur de l'organisme.

La question qu'il faut se poser maintenant est la suivante : C’est quoi l'intérêt?

Le maire a passé la semaine dernière à discuter avec Mme Carr, M. Brown et d'autres élus pour trouver un terrain d'entente. La limite de trois sacs, également proposée par le conseiller Riley Brockington lors de la réunion du comité, et a été rejetée.

M. Sutcliffe a souligné que la limite ainsi définie serait beaucoup plus basse que le maximum actuel de six articles et qu'elle permettrait effectivement de détourner certains déchets de la décharge.

Je pense que le fait de passer d'une limite de six articles à une limite ferme de trois est un progrès. Ce n'est peut-être pas un progrès aussi important que certains le souhaitent, et je le respecte. Mais cela va peut-être aussi plus loin que ce que d’autres le veulent, et je respecte ça aussi.