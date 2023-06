La démarche intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à obtenir des commentaires sur ses réglementations relatives au cannabis, avant une mise à jour prévue pour le début de l'année prochaine.

SPO a soumis ses propositions le mois dernier pour respecter le délai fixé par Santé Canada. Celles-ci seront par ailleurs soumises à l'approbation du conseil de santé d'Ottawa, lors de sa réunion la semaine prochaine.

Les recommandations couvrent tous les domaines, de l'emplacement des magasins de cannabis aux efforts visant à réduire l'attrait du cannabis pour les enfants. Sur plusieurs points, elles visent à appliquer les mêmes normes que celles en vigueur pour la cigarette.

Certaines des recommandations ont été présentées pour la première fois au conseil de santé à la fin de l'année dernière, tandis que d'autres semblent nouvelles.

Santé publique Ottawa avertit que, depuis la légalisation des produits comestibles à base de cannabis, «l'empoisonnement involontaire par le cannabis chez les enfants canadiens est en augmentation». Photo : La Presse canadienne / Ed Andrieski

Actuellement, les paquets de cigarettes comportent des images troublantes de divers problèmes de santé graves causés par le tabagisme, notamment des accidents vasculaires cérébraux et des cancers. Or, la réglementation sur le cannabis exige simplement un emballage neutre, comprenant un symbole normalisé du cannabis et des informations sur le produit, ainsi qu'un message d'avertissement normalisé sous forme de texte.

La recherche sur le cannabis montre que les emballages neutres et les avertissements sanitaires réduisent l'attrait de la marque et augmentent les connaissances en matière de santé chez les jeunes et les jeunes adultes , estime SPO .

Des demandes qui s'opposent

Les recommandations de Santé publique Ottawa interviennent alors que d'autres acteurs du secteur demandent d'assouplir les règles afin d'éradiquer le marché noir et de soutenir l'industrie du cannabis en difficulté. Le mois dernier, le Bureau de la concurrence Canada a demandé à Santé Canada d'assouplir les règles d'emballage pour permettre aux vendeurs d'informer les clients sur la différence entre leurs produits.

De son côté, SPO enjoint Santé Canada à maintenir des restrictions sur les emballages, notamment en ce qui concerne les logos, les couleurs et l'image de marque.

L'organisme a fait valoir que ses recommandations aideraient les gens à prendre une décision éclairée sur la consommation de cannabis.

Le rapport de Santé publique Ottawa indique qu'il y a maintenant 118 points de vente de cannabis à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Le rapport de SPO au conseil municipal indique qu'il y a maintenant 118 points de vente de cannabis à Ottawa.

Il demande par ailleurs à Santé Canada d'étudier, en collaboration avec les provinces, la possibilité de limiter la densité des magasins afin d'éviter qu'ils ne soient concentrés trop près les uns des autres.

L’organisme de santé publique souhaite également que des efforts accrus soient déployés pour s'assurer que les produits du cannabis n'attirent pas les jeunes, notamment en interdisant des mots comme bonbons sur les emballages et l'utilisation de formes, saupoudrages et couleurs dans les produits comestibles susceptibles d'attirer les enfants, comme des animaux, des fruits, des sucettes ou des oursons en gélatine.

Santé publique Ottawa avertit que, depuis la légalisation des produits comestibles à base de cannabis, l'empoisonnement involontaire par le cannabis chez les enfants canadiens est en augmentation .

L’organisme souhaite que les emballages comportent des avertissements relatifs à la sécurité du stockage et des informations sur les moyens de lutte contre les empoisonnements.