La résolution propose de remplacer la version actuelle O Canada! Our home and native land , soit Ô Canada, notre patrie et terre ancestrale par « O Canada! Our home on native land », ce qui se traduirait par Ô Canada, notre patrie sur les terres autochtones .

La firme Léger Marketing a sondé 1525 personnes, entre le 7 et le 11 juin, en leur demandant s’ils appuyaient la proposition.

Elle conclut que 33 % des personnes interrogées sont favorables au changement, que 48 % s’y opposent et que 19 % sont indécis. Comme il s’agit d’un sondage en ligne, la marge d’erreur ne peut être déterminée, l’échantillon n’étant pas vraiment aléatoire.

La populaire chanteuse canadienne Jully Black avait changé ces paroles lors de son interprétation de l’hymne national en février lors au match des étoiles de la NBA.

De leur côté, les conseillers municipaux de Mississauga ont reporté le vote sur la motion qui demande à Ottawa de changer les paroles de l'Ô Canada.