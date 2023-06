Un suspectarrêté pour agression armée

L'agression armée a eu lieu vers 11 h 45 lundi dans une ruelle de la rue d'Orléans, près de la rue Ontario Est. Selon les premières informations recueillies jusqu'à maintenant, la victime aurait été agressée par le suspect au niveau du haut du corps avec un objet tranchant. Le motif de cette agression est toujours inconnu pour le moment , a expliqué l'agente Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Quatre heures plus tard, le suspect a été localisé par les policiers puis arrêté alors qu'il se trouvait toujours dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve. Il a été transporté dans un centre de détention et des enquêteurs devaient le rencontrer en fin de journée lundi.

Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans qui possède un dossier criminel pour diverses infractions , a fait savoir l'agente Dubuc.

La victime dans ce dossier, un homme de 63 ans, a subi de graves blessures, mais les autorités médicales ont confirmé en fin de journée que sa vie n'était plus menacée. Les policiers rencontreront aussi cet homme dès que possible .