Les enfants rescapés de la jungle colombienne récupèrent de manière satisfaisante

Retrouvés par des militaires et par des Autochtones vendredi après-midi, dans le sud de la Colombie, quelque 40 jours après l'écrasement d'un Cessna dans lequel ils voyageaient, Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) se trouvent depuis samedi matin à l'hôpital militaire de Bogota, où ils sont arrivés dans un « état clinique acceptable ».