Langues officielles : Blaine Higgs veut savoir qui dépose des plaintes au commissariat

Qui sont ces gens qui se plaignent au Commissariat aux langues officielles? Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement savoir lorsque plusieurs plaintes sont déposées par la même personne. On veut aussi rendre cette information publique. Cette demande suscite de l’inquiétude pour la commissaire et l'opposition.

Passés sous le radar, ces changements proposés à la Loi sur les langues officielles ont été annoncés la semaine dernière, lorsque Blaine Higgs est revenu sur sa décision d’éliminer la révision obligatoire.

La proposition obligerait également la commissaire à préciser si une enquête a été effectuée à la suite d’une plainte du public ou de sa propre initiative.

Selon le premier ministre Blaine Higgs, ces informations supplémentaires vont permettre de mieux outiller le nouveau secrétariat aux langues officielles ainsi que l’aider à mesurer l’ampleur des problèmes.

Quelles sont les intentions de Blaine Higgs ?

La Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean, dit que ces changements sont inquiétants.

Perplexe, elle se demande si Blaine Higgs tente ainsi de discréditer certaines plaintes reçues au Commissariat aux langues officielles de la province.

C’est une crainte partagée par les libéraux et les verts, qui ne voient pas ces changements annoncés comme étant anodins.

Le député vert dans la circonscription de Kent-Nord, Kevin Arseneau, se demande à quoi ça va servir, de forcer la commissaire à dire si elle a enquêté de sa propre initiative ou si plusieurs plaintes ont été déposées par la même personne.

Je ne vois pas la raison autre que pour minimiser les plaintes , lance-t-il.

Une supposition que partage le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque.

Le député libéral Benoît Bourque déplore les changements proposés dans la révision de la Loi sur les langues officielles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Si on donne simplement que quatre organismes ont fait cinquante plaintes, ils vont dire que c’est toujours les mêmes qui font les plaintes , avance-t-il. Je peux voir que le public va dire […] ''OK finalement, il y a peut-être un nombre élevé de plaintes, mais finalement il n’y a pas tellement de plaignants, donc est-ce que c’est tellement si important que ça ?'' Et c’est ce qu’on craint.

L’opposition et la commissaire craignent aussi que tout cela pourrait mettre en péril l’anonymat des plaignants.

Des changements problématiques , dit la SANB

De son côté, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) se range derrière les partis d’opposition.

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet, le 12 juin 2023. Photo : Radio-Canada

Son président, Alexandre Cédric Doucet, estime que le gouvernement Higgs se doit, pour la révision de la Loi sur les langues officielles, de tenir compte des inquiétudes de l’opposition.