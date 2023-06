Le maire de Beauceville cité en déontologie municipale

Selon le document, consulté par Radio-Canada, le maire de la municipalité a commis des manquements aux règles du Code d’éthique et de déontologie et des élus municipaux ainsi qu’au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Beauceville.

Déjà, en décembre 2022, au terme d’une enquête sur la coupe à blanc et sur les transferts monétaires de Beauceville, la Commission municipale du Québec (CMQ) était préoccupée , par la situation qui prévalait dans la municipalité.

Le maire était pointé dans le dossier de la coupe à blanc dans sa municipalité, le rapport concluait que le maire, le directeur général et le directeur de l’urbanisme en place à l’époque des faits enquêtés ont commis des actes répréhensibles à l’égard de la Ville .

La municipalité, dans ce dossier, a contourné les règlementations existantes afin d'acquérir des terrains en milieu agricole et procéder à des coupes à blanc en milieux humides. De plus, la municipalité aurait illégalement versé plus de 2 millions de dollars à sa corporation de développement industriel, qui chapeautait un programme de subventions pour des projets de construction et de rénovation.

15 manquements

Dans le document publié lundi sur le site de la CMQ , 15 faits sont reprochés à M. Veilleux.

Notamment en 2019 il a, sans être dûment autorisé par une résolution, approuvée, par sa signature, une promesse d’achat d’un terrain intervenue entre deux tiers prévoyant que la Ville s’engageait à fournir des infrastructures pour desservir ce terrain comprenant une entrée de service.

Plus récemment, la CMQ reproche au maire « d’avoir participé aux délibérations sur le rapport d’enquête de la Commission municipale du Québec en appuyant le directeur général de la Ville alors qu’il avait un intérêt dans la question ». La même chose lui est reprochée, cette fois-ci concernant des actes répréhensibles à l’égard de la Ville, alors qu’il avait un intérêt dans cette question .

Le conseil de ville de Beauceville lors de la séance du 16 janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Depuis la tenue de cette enquête de la Commission municipale du Québec (CMQ) blâmant Beauceville, le climat était tendu entre le maire et les conseillers qui siègent à l'Hôtel de Ville.

Contacté en soirée par Radio-Canada, le conseiller municipal Vincent Roy a déclaré : Je suis déçu. On marche par résolution, ça permet d’avoir plus de têtes pour prendre les décisions. C’est peut-être un peu plus long mais c’est la loi .

La citation à comparaître est un moyen utilisé par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale afin de saisir un juge administratif.

Avec Philippe Grenier