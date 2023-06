Affaire Marc Ouellet : Pamela Groleau soutient qu’elle n’est pas la seule

Pamela Groleau, la femme qui affirme avoir subi des attouchements sexuels de la part du cardinal Marc Ouellet, se défend dans la poursuite en diffamation qu’il a intentée contre elle. Ses avocats allèguent que deux autres femmes auraient subi des gestes similaires de la part de l’ex-archevêque de Québec. Ces allégations se trouvent dans des documents judiciaires dont Radio-Canada a obtenu copie et qui font partie de la défense de Mme Groleau.

Depuis le début, le cardinal nie toutes ces allégations, en plus d’avoir mentionné que les gestes qui lui sont reprochés ne constituent pas une agression sexuelle. Celui qui a été un des proches conseillers du pape François a entamé une poursuite en diffamation contre Mme Groleau, à qui il réclame 100 000 $ en dommages pour atteinte à sa réputation.

Dans le contexte de leur défense, les avocats de Pamela Groleau ont déposé des lettres écrites par deux femmes qui allèguent elles aussi avoir subi des gestes déplacés de la part du religieux. Jusqu’à maintenant, ces documents faisaient l’objet d’une ordonnance de non-publication.

Il a frotté son bassin sur moi

La première femme, dont le nom est caviardé, raconte qu’un dimanche en 1992, elle était responsable de la préparation de la messe au Grand Séminaire de Montréal.

Lorsque je préparais les livres, le célébrant, Marc Ouellet, […] s’est placé derrière moi et, avec ses deux mains sur la table de chaque côté de moi de sorte à m’empêcher de me dégager, il a frotté son bassin sur moi , écrit-elle dans une lettre datée de janvier 2023 et adressée à l’avocat de Mme Groleau.

Elle ajoute qu'elle l'autorise à utiliser cette lettre afin d’aider les autres victimes potentielles du cardinal Ouellet.

J’ai gelé sur place et il a arrêté

La deuxième femme, dont l'identité est également masquée, explique en détail dans deux lettres, l’une adressée au pape François et l’autre envoyée directement au cardinal Ouellet, la nature des gestes qu’il aurait posés et le malaise qu’elle aurait ressenti par la suite.

Selon une des lettres, elle aurait rencontré Marc Ouellet une première fois en 2004, lors d’un camp d’été qu’il animait pour les jeunes. Elle l'aurait par la suite revu en 2006, où il l'aurait serrée dans ses bras. C’est à ce moment, selon elle, qu’elle aurait eu une rencontre significative avec Dieu .

Ils auraient par la suite entretenu une correspondance assez régulière. J’avais un peu le sentiment d’être sa petite-fille. Je le voyais un peu comme un grand-papa , poursuit-t-elle. Elle confie qu’il arrivait souvent lors de leurs rencontres qu’ils se tiennent par la main pendant une trentaine de minutes ou encore qu’il lui fasse plusieurs câlins assez longs.

Lors d’une soirée en 2014, alors que son copain était lui aussi présent, elle raconte s'être sentie mal à l’aise lorsque le cardinal Ouellet lui aurait glissé un billet de 50 $ dans son gilet après que le couple lui eut parlé de ses problèmes financiers.

La soirée s’est bien passée, mais lorsqu’est venu le temps des au revoir, lors du deuxième câlin, Mgr s’est empressé de glisser un [billet de] 50 $ dans mon gilet vis-à-vis du haut de ma poitrine. J’ai gelé sur place et il a arrêté , lit-on dans la lettre adressée au pape François.

Après cet incident, elle écrit s’être souvenue d’un autre moment survenu peu de temps après la nomination de Marc Ouellet à Rome. Celui-ci aurait glissé sa main de son épaule à son cœur. En fait, je n’étais pas certaine à ce moment-là si c’était mon cœur qu’il voulait ou ma poitrine. […] Je n’étais pas à l’aise mais je n’avais rien dit, ni rien fait , écrit-elle.

Une troisième femme

À la suite d’un article paru dans la revue catholique française Golias Hebdo en janvier 2023, Radio-Canada avait confirmé l’existence d’une autre plainte déposée contre le cardinal Ouellet au Vatican.

L’histoire de Marie, un pseudonyme, montrait que le pape avait écarté la plainte après une enquête préliminaire. Bien qu’aucun détail sur les gestes reprochés à ce haut placé du clergé n'ait été dévoilé, l’article du Golias Hebdo est lui aussi cité comme preuve dans la défense de Pamela Groleau.

Rappelons que Mme Groleau, d'abord connue sous le pseudonyme « F », est sortie de l’ombre en janvier 2023. Dans les médias, elle a accusé d’attouchements sexuels celui qui a été le Québécois le plus haut gradé du Vatican alors qu’il était archevêque de Québec et, elle, stagiaire au diocèse de Québec.

Marc Ouellet l’aurait notamment serrée contre lui et lui aurait caressé le bas du dos lors d’activités publiques, ce qui aurait créé un grand malaise chez la jeune femme, qui avait 24 ans à l’époque. Marc Ouellet ne fait face à aucune accusation criminelle.

Elle fait partie des 130 plaignants d’une action collective visant près d’une centaine de religieux et laïcs du diocèse de Québec pour des agressions sexuelles qui auraient été commises entre 1942 et 2018.