Les plaidoiries dans le procès de Samuel Ducharme ont été déposées

Les avocats de la défense et de la poursuite ont déposé leur plaidoirie dans le procès du policier Samuel Ducharme. L’ancien relationniste est accusé d’agression sexuelle lors d'événements qui seraient survenus le 19 août 2021.

L'avocate de Samuel Ducharme soutient qu'il croyait sincèrement qu'ils vivaient un flirt consentant. Elle ajoute que l'accusé a livré un témoignage franc, sincère et sans animosité lors de son procès.

Il croyait sincèrement et honnêtement que la plaignante participait au flirt et consentait aux gestes , peut-on lire dans la plaidoirie de l'accusé.

Pour sa part, la Couronne soutient que le témoignage de la plaignante est exempt de contradictions et que Samuel Ducharme n'aurait pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer de son consentement.

Le flirt que tente de décrire l'accusé ne repose que sur des sourires, des regards et des intonations. Il est surprenant que malgré sa profession, l'accusé prétende qu'après un non, un consentement explicite est requis , indique la plaidoirie du poursuivant.

Samuel Ducharme avait été arrêté en novembre 2021 par le Bureau des enquêtes indépendantes, accusé d'agression sexuelle.

Le juge Serge Champoux va mettre la cause en délibéré le 16 juin prochain.