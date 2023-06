Reprise progressive de l’industrie forestière à Chibougamau et à Chapais

Les deux entreprises comptent reprendre du service d’ici les prochains jours. Pour l’heure, la collecte de bois en forêt publique dans le secteur de la Baie-James est toujours interdite. Le feu qui se trouve aux portes de Chibougamau est toujours hors de contrôle, toutefois il ne progresse plus vers la municipalité.

La direction du complexe de sciage Barrette-Chapais situé à Chapais a annoncé dans un communiqué destiné à son personnel, dimanche, des travaux de redémarrage de l’usine. La forestière compte reprendre du service dès mardi et informe ses employés que leurs horaires habituels ne changent pas.

Les tranchées ont été aménagées en collaboration avec la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Dès le début des feux, des travailleurs de Chantiers Chibougamau et de Barrette-Chapais ont soutenu activement les pompiers de la SOPFEU en abattant des arbres et en creusant le sol avec leur machine afin d’aménager une ligne d’arrêt mécanisée. Les travaux permettent de former une tranchée au nord de l’incendie, afin d’éviter qu’il ne se propage.

Chantiers Chibougamau s'est affairé à la création de tranchées coupe-feu dans les derniers jours, autour de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

En entrevue à Radio-Canada, Frédéric Verreault, le directeur exécutif de Chantiers Chibougamau explique que la relance des activités se fera petit à petit.

On va reprendre graduellement en fonction des niveaux de priorités de certaines fonctions de transport de matériaux. Nous avons des clients qui construisent des maisons qui ont besoin de nos poutrelles à plancher. Il y a des clients aux quatre coins de l’Amérique du Nord qui sont actuellement avec des grues sur d’imposants chantiers de construction et ils attendent des morceaux de bois qui sont dans notre usine depuis mardi , précise-t-il.

Frédéric Verreault, directeur exécutif développement corporatif pour Chantiers Chibougamau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour ce qui est de l’approvisionnement en bois, le directeur pense que Chantiers Chibougamau peut encore patienter.

« Cette dramatique situation [les feux de forêt] survient en début de saison estivale, de sorte que nos inventaires, suivant le blitz de récolte hivernale, ont quand même une certaine résilience pour maintenir quelques semaines de production. » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif de Chantiers Chibougamau

Une course à la récupération

Les gestionnaires de la forestière avancent que les projections de récolte pour 2023 devront être revues.

Il faut s’assurer qu’on ne parte pas comme des poules sans tête [...] Chacun des arbres [sauvegardés] des feux de ces derniers jours qu’on peut laisser debout en forêt et chacun des arbres brûlés qui peuvent être ramenés à l’usine, on va focaliser là-dessus. Il faut tenir compte de certains éléments d’équilibre sur la biodiversité et de régénération. Il ne faut pas affecter une prochaine génération d’arbre et de forêt. Il y a une petite prudence de quelques jours pour bien analyser les choses et documenter les choses , indique-t-il.

Du bois brûlé par un feu de forêt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Les entreprises forestières demeurent convaincues de trouver dans les hectares brûlés certains arbres récupérables. Ils devront faire vite puisque le bois brûlé est convoité par un insecte très vorace.

Le bran de scie au pied des arbres indique que les larves du longicorne ont déjà commencé à ravager le bois sous l'écorce brûlée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La fenêtre pour la récupération du bois ne dépend pas de nous, mais de la nature et plus spécifiquement du cycle de ponte du longicorne. Ce qu’on appelle affectueusement dans nos régions forestières, des barbots à antennes. Les longicornes ont un grand appétit pour l’écorce de bois brûlé, la fibre. Une fois la ponte faite, l’insecte va se nourrir de la fibre saine de l’arbre en creusant des tunnels. Si on transforme ce bois, on va se retrouver avec des madriers qui ressemblent à du gruyère , conclut Frédéric Verreault.

Avec les informations de Jean-François Coulombe