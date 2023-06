L’Alberta connaît sa pire saison des feux depuis plus de 40 ans

En Alberta, les feux de forêt et de broussailles ont établi un nouveau record en matière de superficie brûlée. La situation risque d’empirer en raison du nombre de feux encore actifs et du fait que la saison risque d’être longue avec l’été qui s’installe avec, en perspective, des temps chauds et secs propices au déclenchement et à la propagation des feux.

En Alberta, 634 brasiers ont brûlé environ 1,4 million d’hectares depuis le début de la saison des feux, battant ainsi le record de la pire saison établi en 1981 lorsque 1,3 million d’hectares avaient été réduits en cendre.

Lundi après-midi, lors de son point de presse quotidien, la province a comptabilisé 78 incendies actifs et 25 feux toujours non maîtrisés.

Quelque 14 046 résidents n’ont toujours pas pu regagner leur domicile alors que 35 000 Albertains ont été évacués de leur domicile ou de leur communauté depuis le déclenchement des feux, début mai, souligne Mike Ellis, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique de l’Alberta.

Le ministre souligne aussi que le feu qui menace des résidents du comté de Yellowhead et de la municipalité d’Edson a brûlé 70 000 hectares supplémentaires entre vendredi et samedi, soit une superficie totale brûlée de 204 000 hectares. Les autorités craignent qu’il reprenne de la vigueur d’ici mardi à cause des vents, des températures élevées et du faible taux d’humidité.

À l’échelle du Canada, ce sont près de 5 millions d’hectares qui ont brûlé à ce jour. C’est la pire saison des feux de forêt qu'ait connue le pays au 21e siècle, selon le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair.

Plus de 430 feux de forêt sont toujours actifs à l’échelle du pays, dont 208 brasiers encore récalcitrants. Au total, près de 32 000 personnes sont toujours évacuées.

Des renforts en route vers l'Alberta

La province annonce l’arrivée mardi de 100 pompiers en provenance du Costa Rica et du Chili. Pour la première fois, ces deux pays envoient des soldats du feu pour prêter main-forte à l'Alberta. Un groupe de 200 pompiers supplémentaires d’Afrique du Sud est également attendu jeudi.

L’Alberta indique par ailleurs que les personnes ayant été évacuées pendant 7 jours et plus sont admissibles à l'aide financière d'évacuation d'urgence mise en place pour soutenir les personnes déplacées. Les résidents qui sont rentrés chez eux après avoir été évacués pendant une courte période et qui ont été évacués à nouveau y ont également droit s'ils ont été absents de leur domicile pendant 7 jours au total.

Selon la province, plus de 19 500 demandes ont été traitées jusque-là, et plus de 24,5 millions de dollars ont été distribués.

Les demandes d'aide financière peuvent se faire dans un intervalle de 30 jours après la fin du dernier ordre d'évacuation, mais les personnes évacuées admissibles sont encouragées à déposer leur demande le plus tôt possible.