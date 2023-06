Un spectacle d’humour crée un malaise à l’école des Pionniers

L’artiste originaire de Bécancour (Gentilly) a été embauché pour livrer une courte prestation aux finissants de cinquième secondaire dont le passage entre les murs de l’école tire à sa fin.

Nous avons constaté que les propos tenus par l'humoriste ne respectaient pas les valeurs de notre école ni celles d'un établissement scolaire... Nous nous engageons à faire en sorte que de tels incidents ne se reproduisent pas , peut-on lire dans un courriel envoyé par la direction à tous les parents des élèves qui assistaient à la prestation.

Selon le directeur, Jonathan Bradley, l’agence qui représente l’artiste avait pourtant été sommée d’offrir un produit adapté à un jeune auditoire.

Mon comité me confirme qu’il avait fait la demande à l’agence de spectacle. N’oubliez pas, ce spectacle doit s’adresser à des jeunes du secondaire. Les jeunes ont ri, oui. Un samedi soir dans un autre contexte, ça aurait été autre chose. Mais là, nous sommes dans une école secondaire. Il est 9 h 30 du matin. Ce n’est pas ce qu’on veut entendre et des propos comme ceux qu’il a tenus ne cadrent pas dans nos valeurs , a mentionné le directeur d’école.

Sans réponse

L’humoriste a manifestement tiré à côté de la cible avec ses blagues portant sur l’érection matinale et d’autres bassesses. Si bien que Jonathan Bradley l’attendait personnellement à sa sortie de scène.

Je lui ai demandé : faites-vous beaucoup d’écoles secondaires ? Il a dit non. Il a même mentionné, ‘‘je pense, que ça va être la dernière’’. Je lui ai dit, ‘‘écoutez, on parle à des jeunes’’. C’était bien drôle, les jeunes ont ri. Un samedi soir, dans un autre contexte, on est ailleurs. Mais là, on est dans une école secondaire à 9 h 30 le matin. Des propos comme ça ne cadrent pas dans nos valeurs.

La direction de l’école secondaire des Pionniers a tenté de rejoindre l’agent de Jo Cormier, tout comme notre équipe dont les demandes d’entrevues sont demeurées sans réponse.