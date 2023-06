Un camion lourd électrique à l’essai à Trois-Rivières

La conduite du mastodonte des routes est comparée à celle d’une voiturette de golf, sans pour autant rogner sur la capacité de charge utile du véhicule.

On a trois batteries, une au milieu et une de chaque côté. Au total on a 396 kilowattheures de capacité de charge , explique Martin Blanchet, directeur ventes et énergies alternatives chez Peterbilt l’entreprise derrière ce camion.

Les puristes du transport lourd devront faire le deuil de la symphonie de leurs pistons et de l'embrayage. La montée en puissance est très rapide et la décélération, sans l’aide de freins Jacob, permet de régénérer les batteries.

Le véhicule a une autonomie de 240 kilomètres et un temps de recharge de trois heures, mais il n'est pas conçu pour les longues distances.

Les endroits dans lesquels il opère à merveille, c'est en ville, dans le trafic, autour des aéroports et des ports , précise Martin Blanchet.

Ce modèle est mis à l'essai pour quelques jours par le groupe Bellemare de Trois-Rivières. Après soustraction des subventions à l'achat, la semi remorque électrique reste un peu plus coûteuse qu'une propulsion au diésel de 40 000 dollars à 60 000 dollars.

Le coût d'achat est supérieur, c'est certain, mais par contre le jour un qu'on prend le véhicule, on n'a plus de diesel à mettre dans le véhicule. Sur une période d'années, le retour sur investissement peut être intéressant , estime Sacha Bellemare, spécialiste du matériel roulant et des équipements chez groupe Bellemare.

Avec cette initiative, l’entreprise de transport s'associe à la mission de la Vallée de la transition énergétique annoncée officiellement par le gouvernement du Québec il y a quelques semaines. Elle dit vouloir prêcher par l'exemple.

On n'a pas le choix aujourd'hui si on veut devenir un partenaire de cette transition énergétique, il faut se regarder , insiste Robert Pilote du groupe Bellemare.

Avec les informations de Louis Cloutier