La jeune fille, qui a subi des blessures, a été transportée à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal par mesure préventive. Les autorités ne craignent pas pour sa vie.

Le père de la jeune fille et son petit frère de 2 ans ont également été impliqués dans la collision, comme l’explique le sergent Éric Cadotte, agent d’information à la Sûreté du Québec.

L'intersection de l'avenue Murdoch et de l'avenue Québec, sur l'heure de dîner. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Elle était accompagnée de son père, également à vélo, et d’un autre membre de la famille, un jeune enfant de 2 ans qui était positionné sur le vélo du père. Au moment de traverser l’intersection de la 11e Rue, un véhicule se serait engagé sur l’avenue Murdoch puisque les cyclistes circulaient à contresens. Les deux enfants ont été transportés par avion à l’hôpital Sainte-Justine de façon préventive pour y soigner des blessures, mais aussi pour être sous observation , explique-t-il.

Intersection ciblée

À quelques pas de la collision, la directrice de l’établissement Noranda School, qui regroupe des élèves du primaire et du secondaire, juge dangeureuse l’intersection de l’avenue Murdoch et de l’avenue Québec, en particulier aux heures de pointe.

Je ne laisse jamais [un enfant] traverser cette rue sans un employé [si la brigadière est absente], confie Amy Barker. Je n'accepterai jamais si quelque chose arrivait à mes étudiants.

Amy Barker, directrice de la Noranda School depuis huit ans. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mme Barker soutient que cet avis est partagé par des parents et membres de son personnel. Elle estime que cette situation concerne tous les usagers qui empruntent ce coin de la ville et non pas seulement les élèves de son établissement.

Amy Barker demande aux autorités compétentes d'augmenter la surveillance et les mesures de sécurité au coin de l'avenue Murdoch et de l'avenue Québec. Elle souhaite que la Ville de Rouyn-Noranda interdise aux automobilistes de tourner à droite sur la lumière rouge.

« Je pense que cela va régler beaucoup de problèmes. » — Une citation de Amy Barker, directrice de la Noranda School

Mme Barker salue la présence de brigadiers lors des heures de pointe en semaine ainsi que l’ouverture de la voie de contournement, qui a diminué ces dernières années la circulation de véhicules lourds près de son établissement scolaire.

Intersection surveillée

La directrice des travaux publics et des services techniques à la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze, assure que l'administration municipale récolte autant de données que possible pour renforcer la sécurité d’intersections comme celle de l’avenue Murdoch et de l’avenue Québec.

L'intersection de l'avenue Murdoch et de l'avenue Québec après l'heure de dîner. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’interdiction du virage à droite s’inscrit dans le genre d’initiatives que la Ville de Rouyn-Noranda est prête à considérer.