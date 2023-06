Établissements de santé à Chibougamau : vers une reprise graduelle des activités

Le Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James reprend graduellement ses activités. La clientèle aux prises avec des problèmes plus urgents peut tout de même être prise en charge. Le retour complet du personnel pourrait même se faire d’ici la fin de la semaine.

Les résidents qui réintègrent Chibougamau peuvent être hospitalisés sans problème. Les gens seront soignés de façon sécuritaire.

L’urgence est ouverte et il y a du personnel qui est présent. Donc s'il y a une nécessité, on va garder notre clientèle et s’assurer de s’occuper d’elle de manière sécuritaire [...]. On a des clients inscrits en hémodialyse, on va s'assurer de bien les accueillir. On a aussi quelques clientèles qui ont des problèmes de santé qui vont pouvoir être accueillis , mentionne la présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James, Nathalie Boisvert.

La présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James, Nathalie Boisvert. Photo : Radio-Canada

Rappelons que pendant l’évacuation, une équipe de six médecins et infirmières était toujours sur place à l’hôpital de Chibougamau afin de prodiguer des soins de base pour desservir les travailleurs essentiels sur place pendant l’évacuation, dont les pompiers, les policiers, l’armée ou encore les employés municipaux.

Toutefois, 32 résidents en CHSLD et 40 patients de l’hôpital ont dû être envoyés dans divers établissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceux-ci n’ont pas encore réintégré les établissements de santé de Chibougamau, pour l’instant.

La clientèle comme nos résidents en CHSLD et ceux qui étaient dans des lits de courte durée vont être intégrés au fur et à mesure. On travaille avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour accueillir ceux qui ont été évacués dans d’autres régions du Québec , mentionne Nathalie Boisevert.

Le CRSSS compte 400 travailleurs de la santé.

Depuis samedi, on a eu des autorisations du centre de coordination de pouvoir intégrer du personnel pour pouvoir s’assurer que nos appareils soient fonctionnels. Dès mardi nous pouvons donc offrir un peu plus de service que ceux donnés pendant l’évacuation , ajoute-t-elle.

Les résidents peuvent tout de même être accueillis à l'hôpital de manière sécuritaire d'ici la reprise complète. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau Langevin

Qualité de l'air

Il est cependant conseillé aux personnes aux prises avec des maladies pulmonaires d’attendre avant de revenir à Chibougamau en raison de la mauvaise qualité de l’air.

On leur suggère, si c’est possible pour eux, de rester au sud un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’on mette en place les services nécessaires , affirme Nathalie Boisvert.

Ceux qui devaient résider dans des établissements receveurs en raison de leur condition seront intégrés progressivement.

Nathalie Boisvert s’attend à ce que le Centre de santé de Chibougamau soit complètement opérationnel à la fin de la semaine.

C’est quelque chose d’envisageable, mais ça dépend toujours de ce qui est fait sur le terrain donc je ne peux encore rien promettre pour le moment , conclut-elle.

Avec les informations de Jean-François Coulombe