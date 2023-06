72 000 $ : l’offre de Robert Miller à une de ses présumées victimes

Deux mille dollars par mois pendant trois ans : c’est le montant proposé par l’avocat du milliardaire montréalais à l’une des présumées victimes du fondateur de Future Electronics. Me Karim Renno aurait présenté cette offre de 72 000 $ au total lors d’une discussion sur une possibilité de règlement à l’amiable avec la jeune femme, en avril dernier.

C’est ce qui ressort d’un affidavit déposé dans le cadre d’une demande d'autorisation de recours collectif contre M. Miller et Future, la multinationale qu’il dirigeait jusqu’à récemment. Dans sa déclaration, la jeune femme - identifiée sous le pseudonyme de Madame 13 - affirme avoir rencontré M. Miller à l’âge de 16 ans et avoir eu des relations sexuelles avec lui pendant trois ans en échange d’argent et de cadeaux.

Pendant cette réunion, Me Renno aurait prétendu ne pas pouvoir lui proposer un montant plus important, parce que tout l’argent de M. Miller était immobilisé dans sa compagnie, Future Electronics.

Selon l’affidavit, Me Renno aurait ajouté que Robert Miller était très malade et que la jeune femme devait prendre une décision rapidement : Il m’a dit que si M. Miller décédait avant la fin du procès, il serait impossible pour moi de recevoir l’argent .

Devant le tribunal lundi, M. Renno a vigoureusement nié avoir prononcé ces paroles : Pensez-vous sérieusement que moi, un officier de la cour, j’aurais dit que si M. Miller meurt, la cause se termine? , a-t-il répliqué.

Karim Renno n’a pas démenti avoir rencontré Madame 13 au mois d’avril dernier, tout en précisant que c’est elle qui l’avait contacté. Madame 13 a finalement décliné l’offre avant de se joindre au recours collectif.

La seule plaignante de ce recours à ce jour, une jeune femme identifiée par les initiales S.G., réclame à elle seule 2,5 millions de dollars en compensation des dommages psychologiques liés à ses relations avec Robert Miller lorsqu’elle était mineure.

Selon nos informations, les avocats entendent présenter entre 30 et 40 témoignages de victimes présumées dans le cadre du recours, qui n’est pas encore autorisé par le tribunal.

Ces détails ont été présentés au tribunal lundi, parce que l’avocat responsable du recours collectif, Jeff Orenstein, cherche à faire interdire - ou à tout le moins à faire encadrer - les contacts entre les victimes présumées et les avocats de M. Miller. Ce sont des victimes vulnérables, qui subissent encore les conséquences de leur relation avec M. Miller, et elles peuvent être manipulées , affirme-t-il.

Me Renno réplique que rien dans la jurisprudence actuelle n’interdit à l'avocat du défendeur de rencontrer les plaignantes, surtout si le recours collectif n’est pas encore autorisé par le tribunal. Il a rappelé qu’il avait lui-même conseillé à d’autres jeunes femmes de se faire représenter par avocat avant de conclure une entente à l’amiable. Je suis tellement un beau crosseur que je leur dis même qu'elles devraient être représentées par avocat , a-t-il précisé de façon sarcastique.

Le juge Marc Bisson a pris la requête en délibéré.

Rappelons que Robert Miller et Future Electronics font l’objet d’une autre poursuite de 8 millions de dollars, individuelle cette fois-ci. La plaignante se dit victime d’un réseau complexe et organisé dont l’objectif principal était le recrutement de jeunes filles mineures afin d’assouvir les pulsions sexuelles de Robert Miller .

M. Miller nie l’ensemble des allégations semblables présentées dans le cadre de deux reportages de l’émission Enquête, au mois de février dernier.