Une amitié improbable née d’une explosion épouvantable

Depuis qu'un train fou a ravagé le centre-ville de Lac-Mégantic, Jean Clusiault a dû apprendre à vivre sans sa fille, Kathy. De son côté, l’ancien contrôleur de la circulation ferroviaire à la Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA) Richard Labrie compose avec les « si j’avais... ». Au fil des ans, non seulement les deux hommes se sont liés d’amitié, et, surtout, mais ils ont continué à avancer. Ensemble.

Devant l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic est érigé un mémorial taillé dans le granit. Les noms des 47 victimes de l’explosion du 6 juillet 2013 y sont inscrits, avec tout en haut le verset Moi, je ne t’oublie pas : j’ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Parmi ces noms, Jean Clusiault montre celui de Kathy, sa fille, emportée par l’explosion alors qu’elle avait 24 ans.

Cette jeune femme venait d’emménager dans un appartement du centre-ville. Quand le train de pétrole brut a explosé, en pleine nuit, elle n’a eu aucune chance. Pour son père, le monument installé à quelques dizaines de mètres des lieux de l’accident est symbolique et important; il sert notamment à rappeler la vie à 100 milles à l’heure de Kathy.

Elle était unique et elle était spéciale. [...] Elle me manque, c’est certain. Ses câlins, son sourire [...]. Elle était partante sur tout. Elle était un peu comme moi au même âge. Dormir, c’était une perte de temps , raconte-t-il, fier de sa fille.

« Ça va faire 10 ans. Ce n’est pas comme à la petite école; tu n’effaces pas un tableau avec une brosse. C’est marqué au fer rouge. » — Une citation de Jean Clusiault, père de Kathy morte dans l'explosion

Cette année, pour le 10e, la douleur va peut-être plus intense, un peu. Mais à part ça, en général, j’ai bien dealé , constate-t-il.

Comme un petit monstre que j’ai dans ma tête

La nuit de la tragédie, Richard Labrie était, quant à lui, contrôleur de la circulation ferroviaire pour la MMA . En poste de Farnham, il dirigeait les convois qui circulaient sur les rails. Je me rappelle, cette nuit-là, comme c'était angoissant. Je me sentais tellement impuissant , dit-il.

En 2014, il a été accusé, avec le chef de train Thomas Harding et le gestionnaire Jean Demaître, de négligence criminelle causant la mort. Ce n’est qu’en 2018 qu’un jury les a déclarés non coupables. J’ai eu un soulagement incroyable.[...] Je me suis assis et je me suis dit : "enfin, c‘est fini" , se rappelle-t-il. La MMA , elle, ne subira jamais de procès.

Même s’il a été blanchi de toute accusation criminelle et pénale, Richard Labrie doit vivre avec beaucoup de remises en question et de culpabilité. C’est le "si j’avais fait ça..."; c’est toujours ça , résume-t-il.

« Moi, Mégantic, c’est comme un petit monstre que j’ai dans ma tête. Le petit monstre sort, je le flatte, je lui parle un petit peu, puis il retourne se coucher dans ma tête jusqu’à la prochaine fois. Il faut que je vive avec, puis je vais mourir avec. » — Une citation de Richard Labrie, ex-employé de la MMA

« Ils m’ont donné de guts de continuer »

Les Méganticois n’ont pas fait ressentir à Richard Labrie qu’ils lui en voulaient pour les événements du 6 juillet. Les Méganticois, c’est un peuple tellement fort, tellement résilient. [...] Ils m'ont donné tellement de guts de continuer , insiste-t-il.

Au fil des mois et des apparitions en cour, il s’est même lié d’amitié avec Jean Clusiault, le père de Kathy. Pendant le passage de Radio-Canada, un coup de téléphone s’est justement fait entendre : c’était Jean Clusiault au bout de la ligne. Salut! Comment il va, le petit vieux de Sherbrooke? a lancé Richard Labrie en riant.

« Jean, il a été fantastique depuis le jour un. Il a suivi le procès tous les jours. On a tissé des liens d’amitié très forts. On se parle régulièrement. C’est maintenant un bon ami. » — Une citation de Richard Labrie, ex-employé de la MMA

Le sentiment est réciproque. Richard a une grosse qualité : il n’est pas trop traumatisé parce qu’il en a parlé. Il s’est ouvert, Richard. [...] C’est un comique , affirme Jean Clusiault.

Un sentiment de paix

C’est justement grâce à ses amis, à sa famille – dont son autre fille Kim – et aux gens qu’il aime que Jean Clusiault a pu avancer après le 6 juillet, selon lui.

Une grosse famille d’au-dessus d’une centaine de personnes, des amis à Sherbrooke, des amis à Mégantic. J’ai toujours été bien entouré. J’ai été privilégié par la vie , dit-il avec conviction 10 ans plus tard.

Au cimetière Sainte-Agnès, c’est un sentiment de paix qui l’habite, malgré l'absence de Kathy.

« Tu apprends à vivre avec ça, mais tu n’oublies pas. [...] Je ne l’ai jamais oubliée. Je l’aime encore. Un jour, quand je serai rendu de l’autre bord, on se prendra dans nos bras. » — Une citation de Jean Clusiault, père de Kathy morte dans l'explosion

