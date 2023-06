Procès de Martin Lévesque : les jurés sont maintenant coupés du monde

Le juge a commencé à leur donner ses directives, lundi, mais terminera l'exercice mardi. En attendant, il a quand même décrété le huis clos pour les sept hommes et sept femmes.

Puisque les jurés sont maintenant gardés dans le secret pour préserver leurs délibérations, les médias peuvent rapporter les discussions qui ont eu lieu en leur absence.

Ça m’a tiré les larmes

L’appel 911, logé par Patricia Sirois tout juste avant d’être atteinte mortellement par les tirs de Lévesque le 10 septembre 2021, a fait l’objet de discussions avant d’être présenté aux jurés.

Le procureur de la poursuite Me Matthieu Rochette porte une boîte en prévision du procès. Il est suivi par l'avocat de la défense, Me Pierre Gagnon. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Lors de l’audience tenue le 1er mai, l’avocat de Lévesque a demandé à ce que l’appel ne soit pas utilisé intégralement, en raison de sa teneur.

Ça m’a tiré les larmes , a confié Me Pierre Gagnon qui compte plus de 30 années d’expérience.

Le criminaliste a convenu que l’enregistrement était pertinent, pour expliquer les événements survenus à St-Raymond de Portneuf, mais a demandé que certains passages émotifs soient retranchés.

Les policiers ont inséré une tige jaune pour démontrer la trajectoire emprunter par un projectile tiré par Martin Lévesque sur la mère de famille. Photo : Sûreté du Québec

L’appel de 11 minutes est particulièrement difficile à écouter. On y entend les enfants de la victime, âgés d’un et deux ans, crier et pleurer depuis la banquette arrière du véhicule.

Mais les jurés, lors de sa présentation en preuve le 3 mai, n’ont pas entendu les enfants crier maman de manière déchirante, ce passage ayant été retiré.

Conscient de ses actes ?

Martin Lévesque qui a eu 51 ans la semaine dernière a présenté une défense de non-responsabilité criminelle, en raison de ses troubles mentaux.

Dans ses directives, le juge a expliqué aux jurés qu'ils devront déterminer si l'accusé était capable de juger de la nature de ses actes, lorsqu'il a fait feu sur la victime.

Patricia Sirois avait 35 ans. Photo : Capture d’écran - Facebook

L'ex-militaire souffre d'un trouble de stress post-traumatique, diagnostic sur lequel les experts de la défense et la poursuite s'entendent.

Le psychiatre de la défense Gilles Chamberland croit même que Lévesque était en proie à un délire de persécution lorsqu'il est passé à l'acte, l'empêchant de distinguer le bien du mal.

Le psychiatre présenté par la poursuite n'est pas de cet avis. Le Dr Sylvain Faucher estime que Lévesque était tout à fait capable de comprendre la nature de ses gestes, malgré son choc post-traumatique.

De 14 à 12 jurés

Quand le juge François Huot aura terminé ses directives, mardi, les noms de deux jurés qui ne prendront pas part aux délibérations seront tirés au hasard.

Au début du procès, il y a six semaines, deux candidats avaient été sélectionnés en surplus par mesure préventive.

Les douze jurés restants vont par la suite délibérer à huis clos, jusqu'à ce qu'ils en viennent à un verdict unanime.