Le Grand Sudbury est l’hôte, lundi et mardi, du quatrième forum sur la croissance démographique du Nord de l’Ontario, Le Nord magnétique. L'objectif de la rencontre est d'établir une stratégie commune pour permettre à la région de faire face aux défis démographiques constants et changeants.

Les acteurs se penchent sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les objectifs de réconciliation, d’antiracisme, d’attraction et d’installation des nouveaux résidents nationaux et internationaux, et la rétention de la population actuelle.

La réconciliation et l’immigration, deux piliers

Une meilleure intégration des personnes qui immigrent dans le Nord de l’Ontario et la réconciliation avec les Autochtones sont des questions primordiales. C’est pourquoi ces sujets ont influencé la façon dont les choses ont été organisées cette année , mentionne Mercedes Labelle, analyste politique à l'Institut des politiques du Nord.

Immigration et réconciliation sont, à son avis, des piliers fondamentaux de la croissance démographique.

Nos efforts consistent à retenir les personnes qui sont déjà ici, y compris la population autochtone, et à s’assurer qu’elles ont la capacité de participer pleinement au marché du travail , affirme-t-elle.

« La rétention est le moteur de l’initiative Nord magnétique. C’est pourquoi nous consacrons une journée entière à la réconciliation et à la lutte contre le racisme. » — Une citation de Mercedes Labelle, analyste politique à Institut des politiques du Nord.

L’objectif de l’initiative Nord magnétique 2023, c’est vraiment d’encourager la coordination communautaire à travers le Nord de l’Ontario en matière de stratégie, de croissance démographique des communautés accueillantes , mentionne Dafney King, responsable de la conférence à l’Institut des politiques du Nord.

« C’est pourquoi cette année, nous avons diversifié nos panélistes. En plus des professionnels, nous avons inclus des étudiants de l’Université Laurentienne et ceux de certains autres collèges de la région de Sudbury par exemple », ajoute-t-elle.

Mettre l'accent sur l’accueil

Pour le maire de la Ville du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, l’accroissement de la population passe également par le succès du processus d’accueil des nouveaux arrivants.

Il y a toutes sortes de gens qui travaillent dans ce domaine-là, puis qui travaillent de façon quotidienne pour répondre à ces besoins-là. Ils identifient les stratégies puis des politiques publiques afin de corriger les lacunes qui existent dans plusieurs municipalités en Ontario. C’est pourquoi c’est important ce genre de rencontre .

Selon, Paul Lefebvre, ce ne sont pas les occasions d’accueil qui manquent. Nous avons deux collèges, deux universités, le centre de santé communautaire, différents groupes de la francophonie, mais ce qui est important, c’est comment faire pour s’assurer du soutien et de son succès? se questionne-t-il.

Aussi, le maire pense qu’il faudrait faire un inventaire de l’ensemble des structures d’accueil existantes dans le but de s’assurer qu’elles ne se dédoublent pas.

« Je trouve qu’il manque une meilleure coordination. Ce n’est pas le rôle de la Ville de faire ça. Il manque ce maillon-là. » — Une citation de Paul Lefebvre, le maire du Grand Sudbury

Le maire pense que la Ville doit revoir ce qu'elle offre pour accueillir les nouveaux résidents et travailler en partenariat avec des organismes indépendants. Paul Lefebvre estime que le succès se mesure notamment par l'augmentation de la population du Grand Sudbury.

De son côté, Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, souligne qu'il est important d’avoir tous ces acteurs à la même table pour en arriver à une stratégie globale de croissance harmonisée.

On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup d’initiatives qui ne sont pas concertées entre les secteurs de l’immigration francophone, anglophone, les municipalités et les communautés autochtones , dit-il.

