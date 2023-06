Plus de vagues de chaleur et d’inondations prévues en Estrie

Vagues de chaleur extrême plus longue et plus intense, plus grand risque d'inondations et multiplication des maladies transmises par les tiques: c'est le pire qui pourrait arriver dans les 60 prochaines années en Estrie, selon les prévisions de la santé publique régionale.

La santé publique de l'Estrie a dévoilé lundi son rapport intitulé Agissons pour des communautés en santé qui dresse un portrait de l’impact des changements climatiques sur la région. L'Estrie ne sera pas épargnée. Et les répercussions sur la santé sont importantes.

Selon le scénario le plus pessimiste, d’ici 2080, les vagues de chaleur en Estrie pourraient durer jusqu'à 15 jours avec des températures maximales qui pourraient dépasser les 38 °C. Ces vagues de chaleur pourraient arriver jusqu'à 6 fois par année.

En vue de ces chiffres alarmants, agir maintenant pour le climat, c'est le message lancé par la santé publique régionale.

« Si on ne s'attaque pas au problème, le crescendo va continuer de croître et de manière de plus en plus critique. » — Une citation de Isabelle Samson, directrice, Santé publique de l’Estrie

Selon la santé publique, il ne faut laisser personne derrière, surtout pas les personnes les plus vulnérables, les communautés défavorisées et les personnes âgées, explique Isabelle Samson.

Déjà, les aléas de la météo sont bien sentis par les Sherbrookois. C'est la chaleur qui est tellement intense , lâche Gérald Poulin.

« Il faut voir que c’est un investissement parce que si on ne s’adapte pas, ça va nous coûter beaucoup plus cher en perte humaine, en maladie, en stress et en problèmes psychosociaux. » — Une citation de Isabelle Samson, directrice, Santé publique de l’Estrie

Malgré les constats inquiétants, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie se réjouit du diagnostic dévoilé par la santé publique. C'est une première au Québec! Que la santé publique amène la question des changements climatiques sur la table en disant bien là que les effets ne sont pas lointains, c'est maintenant , lance le co-directeur, Philippe-David Blanchette.

Des zones plus à risque

Selon les prévisions du rapport, certaines zones de l’Estrie sont plus à risque de subir les conséquences des changements climatiques.

L’ouest de l’Estrie comme la Haute-Yamaska et la Pommeraie sont notamment la cible de vagues de chaleur. Dans les villes comme Sherbrooke, Coaticook et Weedon, ainsi que dans la MRC du Haut-Saint-François, c’est plutôt les inondations qui devraient frapper, selon les prévisions.

La Municipalité de Weedon, à proximité des lacs Aylmer et Saint-François, agit avec la sécurité civile pour éviter les dégâts, notamment en vidant au maximum les cours d'eau avant le printemps.

Quand on tombe dans une période où il y a plus de pluie ou que la neige fond plus vite, on referme les barrages et on a de la place pour conserver l’eau de pluie , explique le maire de Weedon, Eugène Gagné, en ondes à l'émission Vivement le retour.

À écouter aussi Lancement du rapport Agissons pour des communautés en santé

Plus d'espaces verts et de transports collectifs

Les recommandations de la santé publique s'adressent principalement aux municipalités et aux autres paliers gouvernementaux. Elle les invite entre autres à augmenter l'offre du transport collectif, réduire les îlots de chaleur en misant sur des espaces verts et préserver les milieux naturels.

Oui, il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts sur le plan économique, mais ce qu'on vous dit aujourd'hui c'est que les changements climatiques ça a d'abord et surtout sur le plan humain , fait savoir la médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Mélissa Généreux.

Si le scénario le plus pessimiste venait à se concrétiser pour l'Estrie, la santé publique indique avoir les ressources nécessaires pour aider les personnes les plus vulnérables si les mesures de prévention sont mises en place.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur