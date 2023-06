Les sapeurs-pompiers Français déployés dans un nouveau complexe de feu à Opitciwan

Une trentaine de pompiers de la France vont former un complexe de feu dans le secteur d’Opitciwan [...] C’est un campement composé de gestionnaires, des chefs de lutte et des équipes. C’est un peu comme un complexe de lutte qu’on a connu à Chute-des-Passes. Alors ce n’est pas tout contrôlé d’ici, à Roberval, mais on donne la légitimité du feu, l’organisation, à ces gens-là , souligne la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Josée Poitras.

Cette équipe aura la tâche de travailler sur les feux 371, 372 et 373. Ceux-ci sont au nord de la communauté autochtone et menacent certaines infrastructures, dont la route 167 qui est l’un des seuls liens vers Opitciwan.

Pas encore déployés

Depuis leur arrivée, les sapeurs français n’ont toujours pas été déployés sur le terrain pour combattre directement les flammes.

Ils ont toutefois travaillé à supporter les équipes sur le terrain, notamment au cours de la fin de semaine dernière sur les feux dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette.

La santé et sécurité est très importante pour nous et il y a encore un transfert de compétences. On y explique le comportement de nos feux ici, la météo qui y est rattachée et les principes de santé-sécurité , explique la porte-parole de la SOPFEU .

Mme Poitras a indiqué en entrevue à Radio-Canada que les sapeurs français ont été amenés à faire des pratiques d’embarquement et de débarquement en hélicoptère.

« Vous comprendrez qu’un feu de 96 000 hectares de forêt estimée, il n’y a pas d’accès routier sur tout le pourtour du feu [...] Selon nos principes de santé-sécurité, il faut s’assurer que tout le monde arrive en vie à la fin du mandat. » — Une citation de Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU