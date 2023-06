Le 13 juillet 1982, le journaliste Normand Latour nous amène découvrir le territoire du Yukon. À l’époque du reportage présenté à l’émission Reflets d’un pays, le territoire du Yukon forme un des deux territoires canadiens avec les Territoires-du-Nord-Ouest.

Le territoire du Nunavut fera son entrée dans la Confédération canadienne en 1999.

Normand Latour raconte l’histoire du développement du territoire du Yukon. Il s’intéresse à l'historique du bateau à vapeur et au Klondike.

Le Yukon abrite les plus hautes montagnes du Canada. D’une hauteur de 5959 mètres, le mont Logan est la deuxième plus haute montagne en Amérique du Nord.

À Whitehorse, dans le lobby de l’édifice qui abrite les bureaux administratifs du gouvernement du Yukon, une murale de 120 pieds réalisée par l’artiste britanno-colombien David Maclagan raconte l’histoire du territoire et son développement en 24 panneaux de vitrail.

Une façon colorée de découvrir la riche épopée de ce vaste lieu.

Le bleu et vert dominent la murale. Le bleu, pour les nombreux lacs et rivières et le vert, pour la nature omniprésente. Les mêmes couleurs bordent le drapeau yukonnais, dont les symboles se composent de l’or, des montagnes, de l’Épilobe à feuilles étroites, la fleur emblématique de ce territoire où l’on retrouve « plus de 200 espèces de fleurs sauvages ». Le chien de traîneaux, qui a joué un grand rôle dans l’histoire du Yukon, trône au sommet des armoiries.

La présence autochtone remonterait à plus de 4000 ans. « On pense que les ancêtres des peuples autochtones ont pu franchir le détroit de Béring, passant ainsi d'Asie en Amérique du Nord ». Le Yukon serait donc la première région du Canada peuplée par l'homme.

L’explorateur John Franklin arrive sur la côte arctique en 1825. La compagnie de la baie d’Hudson y établira un poste de traite à Fort Yukon en 1847.

La ruée vers l’or change le visage du Yukon

Dès 1896, les prospecteurs se rendront dans le Bonanza creek et ce sera le début de la ruée vers l’or et du développement de la ville de Dawson City.

Extrait de reportage du journaliste Normand Latour sur le rôle du White Pass Railway au début du siècle lors de la ruée vers l'or. Visite de Dawson City.

Dans cet autre extrait de reportage de Reflet d’un pays, Normand Latour nous parle de l’importance de Dawson City qui sera la capitale du Yukon jusqu’en 1953.

À la fin du 19e siècle, la course aux ressources aurifères dans le Klondike amène des milliers de nouveaux venus sur le territoire du Yukon.

Le chemin de fer qui relie le port de mer de Skagway en Alaska à Whitehorse, le White pass railway, a joué un rôle fondamental dans la ruée vers l’or.

Fait étonnant mentionné par le journaliste, la voie ferrée a été construite par des ouvriers, mais aussi par des individus provenant de toutes les professions, désireux de faire fortune au Yukon.

Dawson City avec ses commerces à l'architecture de type boom town comptait plus de 30 000 habitants au temps de la ruée vers l’or. La ville champignon abrite désormais quelques 1375 personnes selon le recensement de 2016.

À partir de 1913, l’économie du Yukon ne repose plus sur l’or, mais sur les autres minéraux, comme l’argent, le plomb et le zinc.

Un patrimoine autochtone à préserver

Avec l’explosion démographique fulgurante provoquée par la ruée vers l’or et la création de Dawson City, les autochtones se sont retrouvés en minorité sur leur territoire.

Madeleine Blais-Morin présente un reportage à Whitehorse, au Yukon, où elle a constaté que les efforts pour préserver les langues autochtones commencent à porter fruit.

Le Yukon c’est aussi la richesse de ce patrimoine autochtone qui est composé de 14 nations dont 11 disposent de l'autonomie gouvernementale.

Le 17 juin 2017, le Téléjournal présente un reportage en provenance du Yukon. De Whitehorse, la capitale, la journaliste Madeleine Blais-Morin s’intéresse aux efforts de préservation des langues autochtones.

Comme ailleurs au pays, les pensionnats autochtones ont sciemment cherché à briser le lien qui unissait les enfants à leur communauté en les obligeant à parler l’anglais.

Au total, sept langues autochtones sont toujours parlées au Yukon par une centaine de personnes. Ces langues sont toutes issues de dialectes de l'athapascan.

Chanter en français la beauté des lieux

Le français est également parlé au Yukon et 4 % de la population considère avoir le français comme langue maternelle.

Le 15 novembre 2011 à l’émission C’est ça la vie, la journaliste Julie Huard nous amène à la rencontre d’un chœur qui chante en français et en plein air.

Julie Huard présente "Les Ceusses-qui-ont-du-fun-quand-ils-chantent". Il s'agit de quatre chanteurs au chœur joyeux qui unissent leurs voix pour chanter en français la beauté du Yukon.

Une façon harmonieuse de célébrer la beauté des paysages de ce vaste territoire.

Danielle Bonneau, une des quatre voix de cet ensemble à capella, insiste sur la signification des paroles des chansons que son groupe chorale interprète, par exemple dans la chanson Le Yukon m’appelle.

« Quand on chante, il y a des trésors cachés dans le Nord, ce ne sont pas juste les pépites d’or les trésors. C’est le monde, c’est nous autres, c’est la rivière que l’on a ici aussi. » — Une citation de Danielle Bonneau