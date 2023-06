Les changements climatiques risquent d’avoir des impacts sur la santé des Bas-Laurentiens

Des phénomènes climatiques plus intenses et fréquents risquent de bouleverser la santé des gens de la région dans les années à venir. Certaines personnes plus vulnérables souffriront plus que d’autres des aléas du climat.

C’est ce que révèle un rapport de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) du Bas-Saint-Laurent, dévoilé lundi. Entre 2041 et 2070, des phénomènes climatiques tels que les chaleurs extrêmes, les feux de végétation, les tempêtes, les inondations et l’érosion côtière seront plus fréquents, selon le rapport. Les allergènes et la propagation de certaines maladies devraient également être à la hausse.

À titre d’exemple, le rapport indique que la région devrait connaître cinq fois plus de jours où la température dépasse les 30 degrés Celsius. On anticipe aussi, entre autres, que des inondations surviendront à d’autres moments qu’au printemps. La saison pollinique pourrait aussi être plus longue, ce qui laisse présager un risque accru de contracter des maladies transmises par les moustiques ou les tiques, comme la maladie de Lyme.

Des populations plus vulnérables que d'autres

Autre constat de la santé publique : au Bas-Saint-Laurent, comme ailleurs, toutes les personnes ne seront pas touchées de la même manière par les effets des changements climatiques. La vulnérabilité des populations de la région a été évaluée en fonction de leur exposition aux phénomènes climatiques, de leur sensibilité et de leur capacité d’adaptation.

Populations sensibles aux changements climatiques au Bas-Saint-Laurent Populations sensibles aux changements climatiques au Bas-Saint-Laurent Populations sensibles Exemple de facteur de risque Pourcentage de la population du Bas-Saint-Laurent Enfants Sensibles aux allergènes 8,9 % (enfants de moins de 9 ans) Personnes âgées Capacité limitée d'adaptation physique aux températures extrêmes 27,8 % Personnes vivant avec une maladie ou une incapacité Les troubles de santé mentale sont à risque de complications en lien avec la chaleur (médication, comportements) 27 % (avec une incapacité) Personnes présentant certains facteurs de risques liés aux habitudes de vie Les fumeurs ont un risque plus élevé de développer de l'asthme ou d'autres symptômes en lien avec la qualité de l'air 17,5 % (fumeurs de cigarettes) Personnes à faible revenu Susceptibles de vivre dans un logement inadéquat (localisation, isolation) 15,7 % Personnes en situation de défavorisation sociale Un bon réseau social représente un facteur de protection à la chaleur extrême 19,4 % vivent seuls Personnes travaillant à l'extérieur et en agriculture Particulièrement exposés à la chaleur 6,6 % travaillent dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de la chasse ou de la pêche

Ainsi, le rapport montre que la MRC de La Matanie présente l’indice de vulnérabilité le plus élevé de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, en raison d’une capacité d’adaptation faible combinée à une sensibilité plus élevée. Pour les mêmes raisons, les indices de vulnérabilité des territoires des MRC de La Mitis et du Témiscouata sont également élevés.

Selon la même évaluation, la vulnérabilité du Kamouraska est comparable à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, tandis que celle des territoires des MRC de Rimouski-Neigette, Les Basques, Rivière-du-Loup et La Matapédia est faible.

« On n’est pas tous égaux devant ce qui s’en vient, il y a des gens qui vont souffrir plus que d’autres. » — Une citation de Sylvain Leduc, directeur de la santé publique pour le Bas-Saint-Laurent

Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, insiste sur le fait qu'il faut se préparer aux aléas climatiques qui seront plus fréquents au fil des années. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Le directeur de la santé publique note d'ailleurs que la MRC de La Matapédia se démarque par sa cohésion sociale. Elle serait la mieux préparée pour faire face aux aléas climatiques dans la région.

La santé publique passe à l’action

Ce rapport représentait le premier volet d’un projet de la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui consiste à établir un Plan d’adaptation régional de santé publique en changements climatiques (PARC). Le rapport sera à la base du développement du nouveau plan.

La santé publique s’associe aussi avec le Conseil régional de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent pour former, dès l’automne, une Table régionale d’adaptation au climat. L'objectif est de rassembler des partenaires comme des villes, des MRC et des organismes pour rendre le travail d'adaptation aux changements climatiques plus efficace.

Malgré les données inquiétantes qui ressortent du rapport, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, ne veut pas être alarmiste. Dès l’automne, on part de notre rapport où on a consulté de nombreux organismes, on va asseoir ces organismes-là à une même table et on va amener des solutions. On va travailler tous ensemble , assure M. Leduc. Il estime que la collaboration permettra de mieux gérer l’anxiété qu’entraînent les changements climatiques.

L’adjointe médicale au directeur de la santé publique et coordonnatrice en santé environnementale, Joanne Aubé-Maurice, abonde dans le même sens.

« Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il y a un message d’espoir derrière le risque qu’on présente associé aux changements climatiques. » — Une citation de Joane Aubé-Maurice, coordonnatrice en santé environnementale au CISSS du Bas-Saint-Laurent

À son avis, il sera possible d’atténuer le contrecoup des phénomènes climatiques sur les populations en agissant sur différentes facettes de leur vulnérabilité.

« Ce qu’on souhaite faire, c’est agir sur chacune des composantes de la vulnérabilité aux changements climatiques pour améliorer la capacité des communautés à faire face à ce qui s’en vient », précise Joanne Aubé-Maurice. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

S'adapter, mais continuer la lutte aux changements climatiques

De son côté, le directeur général du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, est clair : il ne faut pas lâcher prise dans la lutte aux changements climatiques même si on commence le travail pour s’y adapter.

Patrick Morin rappelle qu'il faut « à tout prix » éviter de dépasser le seuil de 1,5 degré supplémentaire par rapport à l'ère préindustrielle. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Plus on va atténuer les changements climatiques, moins on va devoir s’adapter. Donc si on dit que maintenant, on est rendus à s’adapter et qu’on baisse les bras sur l’atténuation, l’adaptation va être encore pire , soutient-il. Selon M. Morin, la population doit notamment redoubler d’efforts pour tenter de réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre.

Un texte d'Émie Bélanger avec la collaboration de Marie-Christine Rioux