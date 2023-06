La moitié des citoyens de retour à Chibougamau : la réintégration se déroule bien

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, affirme que la moitié des citoyens sont revenus dans la municipalité entre 8 h et 15 h, lundi. Le plan de réintégration, qui prévoit le retour des 7500 citoyens, se déroule comme prévu.

Elle estime qu’environ 3000 personnes sont retournées à Chibougamau lors de la première journée après la levée de l’avis d’évacuation forcée par les feux de forêt. Ça a super bien été, tout le monde était au poste, tout le monde a circulé avec prudence, a indiqué Manon Cyr lors d’un point de presse. On vous rappelle l’importance de circuler avec prudence sur les routes demain parce qu’on prévoit encore une autre journée d’achalandage sur la 167.

Éviter d’aller en forêt

Manon Cyr lance également un appel à sa population, mais aussi aux touristes qui voudraient se rendre en forêt pour faire de la randonnée, ou encore aller à la pêche. Elle affirme que la Ville reçoit des appels pour savoir s’il est possible d’aller en forêt dans sa région.

« Il me semble que ça ne prend pas une maîtrise en feu de forêt pour comprendre que ce n’est pas le temps de venir à la pêche » — Une citation de Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

La levée partielle de l’interdiction d’accès aux terres de l’État annoncée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ne touche pas le Nord-du-Québec.

Un plan de réintégration encadré

Afin de s’assurer que le retour à la maison se déroule bien, la Sûreté du Québec (SQ) a mis en place un plan de sécurité routière. En matinée, les véhicules entraient au compte-goutte via un convoi de véhicules policiers.

Depuis lundi à 8 h, la route 167 est rouverte à la circulation.

La SQ indique qu’elle veut avant tout s’assurer que le code de la sécurité routière soit respecté.

Le retour des habitants de Chibougamau sont rentrés chez eux sous escorte policière. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C'est pour ça qu'on est toujours en place. C’est pour éviter les gestes téméraires des conducteurs. [...] On ne veut pas d'excès de vitesse, on ne veut pas que les gens rentrent dans le fond. On veut que tout le monde puisse rentrer en sécurité , a mentionné le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

Par la suite, la SQ tentera de s’assurer que la réintégration des résidents ait été exempte d’infractions criminelles, dont des introductions par effraction.

Réapprovisionnement de l’épicerie

Du côté du Maxi, l’approvisionnement du supermarché devrait revenir à la normale d’ici les deux prochains jours. L’épicerie peut notamment compter sur l’aide de six employés venus de Saguenay afin d’aider à la reprise.

Luc Castonguay, directeur du Maxi de Chibougamau, explique que des renforts de Saguenay sont sur place. Ces ressources sont en poste le temps que les employés de Chibougamau reviennent à la maison. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Toutefois, le marché a subi des pertes de viande et de quelques légumes en raison de l’évacuation massive.

Quand on a quitté le magasin, on a quand même localisé les produits qu'on pouvait mettre au réfrigérateur, puis on n'a pas eu de panne de courant durant l'évacuation, donc ça aide beaucoup , a assuré Luc Castonguay, directeur du Maxi de Chibougamau.

La Ville de Saguenay en mode démobilisation

Alors que la Ville de Chibougamau et la communauté d’Oujé-Bougoumou évacuaient leurs résidents mardi dernier, la Ville de Saguenay mettait à leur disposition certaines infrastructures afin de les héberger, dont le Cégep de Chicoutimi et l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi. Le Centre Georges-Vézina avait été préparé, mais n’a finalement pas été utilisé.

Après l’annonce du la réouverture de la communauté d’Oujé-Bougoumou, un plan de démobilisation en quatre phases a notamment été dévoilé par Saguenay. Dimanche, il a été demandé aux travailleurs essentiels de la communauté crie de préparer le retour de leurs membres.

Des bénévoles de la Croix-Rouge discutent à une table au centre d'hébergement du Cégep de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Lundi, Saguenay, en collaboration avec Service aux Autochtones Canada, a annoncé que les personnes autonomes et en bonne santé pouvaient retourner chez elles. La Ville s’attend à ce que 200 personnes quittent d’ici la fin de la journée.

Mardi, ce sera au tour des familles avec des enfants de cinq ans et moins et les personnes ayant des conditions médicales de retourner à la maison. Près de 200 autres personnes pourront revenir.

Enfin, selon une recommandation d’un médecin, les personnes les plus vulnérables pourraient devoir attendre plus longtemps avant de retourner à la maison, jusqu’à ce que la qualité de l’air soit jugée acceptable.

Au cours des prochains jours, Saguenay fera le bilan financier de l’opération.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson et de Jean-François Coulombe