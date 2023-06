La Ville de Lévis a dégagé un surplus de 22,1 M$ en 2022

La Ville a déposé son rapport financier actualisé pour l'année 2022, lundi, devant le conseil municipal.

La croissance économique exceptionnelle a permis de générer des gains supplémentaires de 12,4 millions de dollars et les dépenses ont été moindres de 9,7 millions de dollars notamment en raison du contexte économique , s'est réjouie la Ville de Lévis par communiqué.

Lévis demeure numéro un pour la plus forte croissance attribuée au développement économique dans les dix grandes villes du Québec , peut-on lire.

Ce surplus, selon la Ville ne provient pas de la taxation, mais de la croissance économique et de l'augmentation des revenus tirés de la taxe de mutation municipale (taxe de bienvenue).

À l'image de Québec, Lévis a connu un nombre important de revenus tirés de l'activité immobilière en 2022.

On connait un développement assez fulgurant. Ça se traduit par une hausse très forte de nos revenus , estime le maire Lehouillier.

« Le développement de notre ville se porte bien. C'est une bonne nouvelle, mais il faut faire attention [...]. Plus on croît comme Ville, plus on va avoir une pression sur nos services. »