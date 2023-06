Horizon Santé-Nord et le Programme de cancérologie du Nord-Est, à Sudbury font équipe. Les deux organisations ont créé une nouvelle série de vidéos animées sur le dépistage inclusif du cancer.

Depuis la première année de la pandémie, nous avons constaté qu’il y avait jusqu’à 35 % à 50 % de dépistages en moins , explique le Dr Jason Sutherland, responsable régional des soins primaires du Programme régional de cancérologie du Nord-Est.

Encourager les personnes transgenres ou non binaires

Selon lui, c’est ce constat qui a inspiré la collaboration pour la création des vidéos animées afin de souligner l’importance du dépistage du cancer avec l’espoir que cela réduirait les obstacles à l’accès aux soins pour les personnes transgenres ou non binaires.

Dr Jason Sutherland, à gauche, avec son équipe du Programme régional de cancérologie du Nord-Est. Photo : Photo fournie par Horizon Santé-Nord / Horizon Santé-Nord

« En même temps, nous voulions nous assurer que les personnes transgenres ou non binaires se sentent les bienvenues pour y participer », a déclaré le Dr Sutherland.

Pour Dar Hansen, membre du Conseil consultatif des patients et des familles d’Horizon Santé-Nord, la série animée est plus importante que jamais.

J’ai perdu quelques amis proches à cause du cancer , affirme Mme Hansen. Cette perte aurait pu être évitée s’il y avait eu une détection précoce , ajoute-t-elle.

Par ailleurs, elle pense que davantage de décès dus au cancer peuvent être évités si l’importance du dépistage du cancer est partagée avec le public.

Étant elle-même une personne transgenre, Mme Hansen savait qu’il était important qu’elle s’implique.

Il n’y avait pas assez d’attention pour une personne transgenre ou une personne non binaire , souligne-t-elle.

« Je me suis assuré de souligner leur inclusion, le cancer n’a pas de sexe. » — Une citation de Dar Hansen, membre du Conseil consultatif des patients et des familles d’Horizon Santé-Nord

Mme Hansen s’est reconnue comme l’une des plus chanceuses après avoir trouvé une anomalie dans son sein et découvert plus tard qu’elle n’était pas cancéreuse.

Elle a déclaré que le processus de création des vidéos animées avait pris environ six mois et qu’elle était heureuse d’avoir quelque chose à montrer aux personnes qu’elle aime pour les motiver à se faire dépister.

Selon le Dr Sutherland, les personnes transgenres ou non binaires sont souvent peu nombreuses à se faire dépister pour le cancer.

Des types de cancers visés

La série de vidéos animées comprend quatre capsules présentant des informations sur le programme de dépistage du cancer. Les cancers ciblés sont ceux du sein, du côlon, du col de l'utérus et du poumon, qui est le plus récent programme de dépistage du cancer en Ontario.

Le Dr Sutherland a déclaré que le dépistage du cancer du col de l’utérus, en particulier, est en baisse depuis la pandémie, car il doit être effectué en personne.

En outre, il fait savoir que les dépistages par mammographie avaient également diminué, mais que leur nombre commençait lentement à augmenter alors que l’équipe d’Horizon Santé-Nord travaillait durement pour rattraper les retards dans les rendez-vous.

Certains types de dépistages ont été un défi parce qu’il a été difficile de ramener les gens à leurs habitudes de se faire dépister , a martelé le Dr Sutherland.

Il espère que les vidéos inciteront les gens à se faire dépister, car un diagnostic précoce signifie de meilleures chances de survie.

Si nous détectons les cancers à un stade précoce, nos patients seront en meilleure santé, nos communautés également et c’est pourquoi il est si important de se faire dépister , conclut-il.

