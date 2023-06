La Couronne réclame une peine de 8 ans pour Albert de Villiers

Le ministère public a requis lundi une peine d’emprisonnement de 8 ans pour Albert de Villiers, un ancien médecin-hygiéniste en Alberta et en Colombie-Britannique, reconnu coupable de plusieurs agressions sexuelles sur un enfant. La défense, quant à elle, plaide pour une peine de 4 ans.

Au cours de l'audience de lundi, la juge Shaina Leonard de la Cour du Banc du Roi a écouté chacune des parties développer leurs plaidoiries.

Selon la Couronne, compte tenu de toutes les circonstances de l'infraction commise par le Dr Albert de Villiers et le préjudice subi par l’enfant et sa famille, la peine appropriée doit être maximale.

En février dernier, le Dr Albert de Villiers a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation qui pesaient contre lui; une agression sexuelle et des contacts sexuels sur l'enfant de ses amis proches lors de soirées pyjama dans sa maison.

Ces faits remontent à l'époque où il travaillait à Grande Prairie, entre 2018 et 2020. Le garçon avait 7 ans lorsque les infractions ont commencé. La juge avait estimé que l'enfant, aujourd'hui âgé de 11 ans, était crédible et fiable dans son témoignage.

Pour motiver sa demande, la Couronne évoque entre autres le facteur d’abus de la position de confiance par le Dr Albert de Villiers. Elle est revenue sur les dépositions de l’enfant et des parents décrivant le traumatisme causé par les agissements de l'ex-proche sur la famille.

Le médecin avait nié les allégations, affirmant que la seule chose qu'il avait faite de mal était de trop s'impliquer, agissant comme un parent avec le garçon.

La défense, quant à elle, plaide les circonstances atténuantes et suggère une peine de 4 ans. D'après elle, Albert de Villiers, marié depuis 29 ans, et père de deux enfants âgés de 25 et 26 ans, a su faire preuve de bonne moralité jusqu'à ses 49 ans.

Une offre que le ministère public juge insignifiante dans un cas d'agressions sexuelles multiples contre un jeune enfant. Selon lui, la peine doit être plus sévère que celle proposée par la défense, car les peines moyennes sont appropriées pour une seule agression sexuelle sur un enfant.

Albert de Villiers a été reconnu coupable d'avoir touché sexuellement l'enfant entre cinq et huit fois.

L’audience se poursuit mardi au tribunal de Grande Prairie.