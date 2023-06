Prévoir les éboulements grâce à la météo

Leur projet de recherche porte sur les effets des variables météorologiques et des changements climatiques sur les mouvements de versant de ce secteur. Celui-ci a été mené sur près de six ans et financé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

On peut prédire les événements ou, du moins, on peut calculer une probabilité que des événements se produisent une journée donnée en fonction des conditions météorologiques , confirme Francis Gauthier, professeur en géomorphologie et dynamique des versants à l’ UQAR .

Les chercheurs Tom Birien et Francis Gauthier de l'UQAR, photographiés en 2019 lors du passage en région de l'émission Découverte (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’équipe de Francis Gauthier a notamment travaillé à partir d’une base de données du MTMD , qui recense ses interventions en matière d’éboulements en Haute-Gaspésie depuis 1987, moment où une patrouille a été mise sur pied.

« Avec ces données-là, il a été possible de voir que les [phénomènes] qu’on étudiait, soit les avalanches, les chutes de blocs de glace ou des chutes de pierre, étaient fortement corrélés avec les événements météorologiques. » — Une citation de Francis Gauthier, professeur de géomorphologie et dynamique des versants à l’UQAR

À partir de là, on s’est demandé si c’était possible d’utiliser les données d’une station [météorologique], par exemple d’Environnement Canada, pour tenter d’expliquer [les éboulements] et développer des modèles d’apprentissage automatique pour être capable d’éventuellement les prédire , relate M. Gauthier, qui indique que des stations météorologiques ont d'ailleurs été ajoutées sur les parois rocheuses et au sol.

Les chercheurs en géomorphologie de l'UQAR Francis Gauthier et Tom Birien sur une falaise du nord de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Les récents éboulements survenus la semaine dernière dans le secteur de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine auraient pu, selon le chercheur, être prévenus en raison des importantes précipitations attendues. La difficulté, c’est de savoir où exactement l’événement va avoir lieu. Ça, le modèle ne peut pas le prédire , note Francis Gauthier.

Pour améliorer le travail terrain

Le modèle mis au point par l’équipe est basé sur l’apprentissage automatique, de l’anglais machine learning. Il ne s’agit toutefois pas d’intelligence artificielle à proprement parler, prévient Francis Gauthier. Pour aller à l’étape suivante d’une intelligence artificielle, il faudrait que le modèle se mette à jour de manière automatique sur Internet, ce qui n’est pas le cas présentement.

La route 132 entre les montagnes et le fleuve près de Gros-Morne en Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Les modèles sont opérationnels, mais ils vont se raffiner avec le temps, au fur et à mesure qu’on va les enrichir avec de nouvelles données , ajoute le chercheur.

Les résultats des travaux ont été présentés la semaine dernière au MTMD . Des recommandations pour l’utilisation du modèle ont aussi été fournies au ministère. L’idée est que Québec soit en mesure d’intégrer graduellement le tout dans son mode de gestion et puisse ainsi gérer de façon optimale ses équipes sur le terrain.

Cette amélioration de la planification pourrait également s'avérer fort utile aux usagers de la route. Selon M. Gauthier, des fermetures préventives pourraient par exemple être prévues au besoin et des panneaux indicateurs pourraient avertir les usagers des dangers potentiels.

Avec la collaboration d’Emma Guerrero Dufour et de Véronique St-Onge.