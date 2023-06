Cette nouvelle approche cible l'hormone antimüllérienne naturellement produite chez les mammifères, qu’ils soient mâles ou femelles. Elle est produite par les organes reproducteurs, les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle.

Chez la femelle, c’est une hormone qui est importante pour la régulation des follicules, qui sont des structures qui permettent aux ovocytes, les œufs, de grandir , a expliqué le professeur Pépin à la journaliste Sophie-Andrée Blondin de l’émission Les années lumière.

« L’hormone antimüllérienne est inhibitrice puisqu’elle permet qu’il n’y ait jamais trop de follicules en croissance dans l’ovaire. C'est la seule hormone connue qui régule négativement l'activation des follicules dormants. » — Une citation de David Pépin, École médicale de l’Université Harvard

Elle permet de réduire le nombre de follicules qui croissent et de ne jamais en avoir trop à la fois , poursuit-il.

L'hormone antimüllérienne peut ainsi agir pour freiner l'ovulation, mais elle possède toutefois une durée de vie assez courte. Si l’on voulait l’injecter à des chattes pour arrêter complètement l'ovulation, il faudrait pratiquement procéder à une injection quotidienne.

Une association prometteuse

Le professeur Pépin et ses collègues ont eu l’idée de mettre au point une technique qui agit plus durablement grâce à la thérapie génique.

« Avec la thérapie génique, on utilise un virus qui va infecter les cellules musculaires du chat si bien que ses muscles vont produire l'hormone de manière continue. » — Une citation de David Pépin, École médicale de l’Université Harvard

Le virus adénoassocié a été utilisé dans ces travaux. Il est non pathogénique et ne présente aucun symptôme chez l’humain. Le virus amène le gène de l’hormone antimüllérienne dans les cellules musculaires qui sécréteront par la suite l'hormone dans le sang, et ce, même si les muscles ne produisent pas normalement cette hormone.

Ainsi, l'hormone se rend dans la circulation jusqu'à l’ovaire, où elle peut inhiber la croissance des follicules.

« Le gène qu'on met dans le virus ne s'intègre pas dans le génome [de l’animal]. Ce n’est pas un traitement qui s'intègre dans l'ADN. » — Une citation de David Pépin, École médicale de l’Université Harvard

Les expériences menées à ce jour ont permis de montrer que cette technique de stérilisation fonctionnait pour une période allant jusqu’à deux ans.

Toutefois, le professeur Pépin affirme que plusieurs autres études qui ont eu recours à la thérapie génique avec ce virus ont montré une production des protéines pendant plus de 10 ans.

On s’attend à ce que cela soit possible d'avoir une stérilisation permanente chez le chat étant donné la durée de vie d'un chat , note le professeur.

Repères Pas moins de 80 % des 600 millions de chats dans le monde sont considérés comme errants, donc pour la plupart non stérilisés.

Outre les effets délétères sur leur propre bien-être, cette surpopulation a un effet notable de prédation sur la faune sauvage.

Au Canada, il y aurait entre 10 et 12 millions de chats (errants et domestiques).

Si une vaste majorité des chats domestiques au pays sont stérilisés, certains ne le sont pas en raison de l'accès aux services ou aux coûts liés à la chirurgie.

Chez un vétérinaire près de chez vous

David Pépin voudrait maintenant tester ses résultats dans le cadre d’essais cliniques.

« C'est un processus qui prend plusieurs années, peut-être jusqu'à cinq ans, mais on s'attend à ce qu’on puisse avoir un produit disponible d'ici quelques années pour les vétérinaires. » — Une citation de David Pépin, École médicale de l’Université Harvard

La technique est actuellement testée chez le chien, mais c’est plus difficile, parce que les chiens sont plus grands, ce qui requiert la production de plus de virus, et parce que leurs systèmes reproducteurs sont différents .

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais).