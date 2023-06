Les radiodiffuseurs s’unissent pour réduire leur empreinte environnementale

La création du groupe a été annoncée dimanche lors du Festival international des médias de Banff.

Ses 22 membres incluent Asian Television Network, Bell Média, CBC/Radio-Canada, Corus Entertainment, OUTtv, Rogers et Télé-Québec.

Ces entreprises comptent se réunir au moins une fois par trimestre pour aborder cinq objectifs visant à rendre la production médiatique canadienne plus écologique et plus durable.

Il s'agit notamment de collaborer sur des initiatives de développement durable afin d'éviter les doublons, d'accroître la portée et l'impact des actions de développement durable et de consulter les communautés marginalisées qui sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique.

Les entreprises médiatiques promettent également d'améliorer leurs efforts pour produire du contenu durable et inspirer les gens à faire des choix plus écologiques, bien qu'elles notent que cet engagement exclurait les nouvelles et les reportages d'actualité.