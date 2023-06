Comme co-porte-parole, Christine Labrie veut un Québec progressif, inclusif et féministe

Entourée de gens précieux de la communauté de sa circonscription au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, lundi, Christine Labrie a dit vouloir mettre de l’avant un projet inclusif de gauche , à l’image de Québec solidaire. La députée de Sherbrooke désire prendre la voie du rassemblement .

« Moi, ça m’inquiète beaucoup de voir le Québec aussi fracturé qu’il l’est en ce moment. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne se sentent pas écoutés, qui se sentent mis de côté par la société et aussi par la classe politique. »

Se disant inspirée par Manon Massé et Françoise David, la députée de Sherbrooke a aussi mentionné vouloir entreprendre une approche intergénérationnelle, assurer de meilleures conditions de travail pour tous et s’attaquer aux enjeux de décrochage scolaire chez les jeunes.

Moi, ce que je voudrais, c’est que chaque personne sur le territoire du Québec sente que sa voix compte autant que celle des autres , a-t-elle souligné dans son discours en matinée.

Christine Labrie a reconnu que son intérêt pour la politique s’est présenté tard dans sa vie, mais pas celui pour la solidarité. Et elle souhaite maintenant pousser le projet de Québec solidaire encore plus loin.

« On oublie ce qu’on partage, ce qu’on a en commun. Moi, je suis convaincue que si on prend le temps de s’écouter, on peut se réunir autour d’un projet commun. »