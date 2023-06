La Minganie approvisionnée par la route, comme avant

Après deux semaines de fermeture complète puis partielle, la porte de la Minganie s’ouvre aux camions porteurs de 28 tonnes et moins et aux semi-remorques de 38 tonnes et moins.

La majorité des livraisons de denrées et de pétrole ont donc repris leur itinéraire habituel depuis 9 h, lundi matin. Depuis près de deux semaines, les biens de toutes sortes qui devaient se rendre en Minganie devaient être acheminés via le pont aérien mis en place entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Le pont aérien a éparpillé toutes nos commandes , lance le gérant de l’Épicerie Nutashkuan, Guillaume Couture. Nos livraisons arrivaient à [la communauté de Nutashkuan] par avion, par bateau, ou bien par avion qui débarquait à Havre-Saint-Pierre pour ensuite prendre la route 138 jusqu’à nous.

Le commerçant ne s’ennuiera pas du pont aérien ni des maux de tête qu’il lui aura donnés.

Des fois, je recevais toutes mes commandes la même journée, alors que d’habitude je les reçois sur une période s’étalant sur quelques jours dans la semaine , affirme-t-il.

« Les dates de péremption des aliments arrivaient pas mal limites, parfois. » — Une citation de Guillaume Couture, gérant de l'Épicerie Nutashkuan

Le gérant de la seule épicerie à Pointe-Parent, un secteur à mi-chemin le village de Natashquan et la communauté innue de Nutashkuan, se réjouit aussi d’apprendre que les camions citernes remplis d’essence peuvent de nouveau rouler sur le pont Touzel.

Si le gaz peut passer, ça veut dire que c’est un retour à la normale , retient Guillaume Couture qui, comme d’autres commerçants de la Minganie au cours des deux dernières semaines, a dû rationner les ventes de carburant pour s’assurer de ne pas en manquer. Il déplore des livraisons aériennes trop maigres et trop peu fréquentes.

C’était très difficile en termes de gaz… On ne pouvait plus remplir de bidons d’essence ou rien , indique-t-il.

La pénurie de carburant a ébranlé l’industrie de la pêche locale. Les pêcheurs devaient aller chercher rapidement le poisson [avant qu’il ne pourrisse] dans les filets.

Un retour à la normale qui est le bienvenu

Gaston Boudreau travaille comme gérant du commerce Alimentation Jako, qui a pignon sur rue à Havre-Saint-Pierre. Il souffle un soupir de soulagement depuis la réouverture du pont.

On a reçu toute notre marchandise , dit-il. Il affirme que les derniers jours n’ont pas été faciles, en ce qui concerne les quantités disponibles en magasin.

« L'entrepôt est actuellement vide, mais tout devrait revenir à la normale bientôt. » — Une citation de Gaston Boudreau, gérant d'Alimentation Jako

La gérante du Marché chez Georges, à Longue-Pointe-de-Mingan, fait le même constat. Louise Albert a dû rationner ses ventes d’essence depuis deux semaines, et les fruits et légumes frais étaient devenus une denrée rare au village.

La gérante de l'épicerie de Longue-Pointe-de-Mingan Louise Albert (à droite) se dit soulagée de voir la chaîne d'approvisionnement reprendre son cours habituel en Minganie. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Là, je suis très soulagée , indique-t-elle. Avant, on ne recevait que les biens essentiels, mais maintenant les à-côtés commencent à rentrer.

Malgré la réouverture du pont Touzel, le pont aérien maintient sa desserte jusqu’à nouvel ordre pour toute marchandise qui doit être transportée sur un véhicule excédant le poids prescrit par le ministère des Transports du Québec.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie