Moins de décès, mais plus de blessés sur les routes de Québec en 2022

Le nombre de décès sur les routes a diminué en 2022 par rapport à la moyenne des cinq dernières années dans les deux régions entourant la ville de Québec. Selon un rapport, 19 personnes accidentées sont décédées dans la Capitale-Nationale et 21 dans Chaudière-Appalaches.

Selon le Bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec, dans les deux régions, même si le nombre de personnes blessées et accidentées a diminué par rapport à la moyenne de 2017 à 2021, il a augmenté en comparaison avec les deux dernières années.

Dans la Capitale-Nationale, le nombre total de personnes accidentées en 2021 se chiffrait à 1864 et il a atteint 1967 en 2022. Dans Chaudière-Appalaches, celui-ci est passé de 1629 à 1721.

C’est l’augmentation des personnes blessées légèrement et des personnes blessées gravement entre 2021 et 2022 qui mène à ce bilan, puisque le nombre de décès a diminué entre ces deux années.

Plus de décès chez les usagers vulnérables

À l’échelle de la province, le nombre de décès a toutefois augmenté. Quelque 392 personnes sont décédées dans des accidents routiers, 46 de plus que la moyenne de 2017 à 2021 et 45 de plus par rapport à l’année 2021.

Le nombre de piétons tués a connu une forte hausse, de plus de 22 %, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Selon le bilan, 79 piétons sont morts en 2022 alors qu’ils étaient, par exemple, 55 en 2021.

Le nombre de motocyclistes décédés a augmenté de 10,1 % par rapport à la moyenne, alors que celui des cyclistes a diminué de 22,4 %. Neuf cyclistes sont décédés en 2022, alors que 16 l’étaient en 2021.

Les décès chez les 75 ans ont aussi connu une forte hausse de 21,8 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.