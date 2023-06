Inauguration d’un ensemble d’habitations collectives géré par la MMF à Saint-Boniface

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) a inauguré un bâtiment abritant six logements abordables dans le quartier de Saint-Boniface, à Winnipeg, lundi.

Situés au 184 rue Eugénie à Saint-Boniface, les logements d’une à quatre chambres seront habités par diverses familles.

Le projet, dont le coût avait été estimé à 1,7 million de dollars dans un premier temps, a finalement été complété pour la somme de 1,85 million de dollars, selon le responsable du logement et de la gestion immobilière à la MMF, Will Goodon.

[Le budget a été] un peu étiré à cause de la COVID et les chaînes d'approvisionnement. Nous étions en plein milieu de la COVID lorsque nous avons lancé le projet et cela a absolument eu un impact , explique-t-il.

La construction de ce bâtiment avait été annoncée en 2020, dans le cadre d'un programme de logements abordables pour l’ensemble de la province.

Plusieurs autres projets similaires ont déjà été mis en place ou sont en construction dans les quartiers de Saint-Laurent, de Selkirk, de Saint-Georges, de Dauphin, de Saint-Eustache.

Des logements pour aînés, pour des personnes sans-abri et des résidences de transition pour les familles ont aussi été créés par la MMF à travers la province, selon Will Goodon.

« Avec chaque nouvelle maison, propriété locative ou réparation effectuée au domicile d'un citoyen métis de la rivière Rouge, nous reprenons lentement de l'avance sur ce qui nous avait été promis en 1870. » — Une citation de Will Goodon, responsable du logement et de la gestion immobilière à la MMF

La majorité des membres de l’équipe qui a travaillé sur la construction du complexe sont des Métis de la rivière Rouge, d'après Will Goodon, ministre du Logement et de la Gestion immobilière de la MMF. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Nous reconnaissons qu’il y a une grande demande chez nos citoyens pour [des logements] sécuritaires et aussi pour supporter notre culture métisse et franco-métisse , explique André Carrier, représentant de la région de Winnipeg de la MMF .