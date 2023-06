L’Orchestre des jeunes du N.-B. jouera vendredi sur la scène du Carnegie Hall à New York

L’organisateur de spectacles symphoniques Music Celebrations International a invité l’ OJNB à venir jouer au Carnegie Hall pour le spectacle Viennese Masters Invitational à la suite d’une vidéo de l'orchestre qui a été visionnée plus d’une centaine de milliers de fois, aux quatre coins du globe.

Réponse de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick à une publicité

Dans une publicité de 2022 du constructeur automobile Infiniti — une filiale de Nissan — une femme dans sa voiture est entourée d’un orchestre composé d’enfants qui jouent faux. Elle ferme les fenêtres de sa voiture pour avoir un environnement plus calme.

En avril 2022, l’ OJNB diffuse une vidéo teintée d’humour en réponse à cette publicité. Elle met à l’avant-plan le talent et la créativité des jeunes musiciens néo-brunswickois et devient vite virale.

Une salle de spectacle mythique

Le spectacle a lieu vendredi dans la prestigieuse salle de concert du Carnegie Hall, inaugurée en 1891 par un concert que dirigeait Tchaïkovski.

C’est la salle de concert la plus importante dans le monde de la musique classique , lance Luc Poirier, chef de section des percussions à l’Université de Moncton et musicien de l’ OJNB . Ça va être vraiment une ambiance spéciale.

Luc Poirier, percussionniste de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2023 Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

L’ OJNB est le seul orchestre hors États-Unis invité au spectacle. Les orchestres doivent normalement passer des auditions pour cet événement. La prestation musicale en ligne de l’ OJNB lui a mérité un passe-droit.

L'Orchestre symphonique de l'Université de l'État de Californie à Fullerton, l'Orchestre symphonique des jeunes de Kansas City au Missouri et l'Orchestre de l'école secondaire Rider du Texas monteront aussi sur la scène du Carnegie Hall.

J’ai vraiment hâte de jouer sur cette scène et sentir l’adrénaline qu’on va avoir là-bas , ajoute Elise Ould-Kaci, élève de 11e année à l’école secondaire Mathieu-Martin. Elle joue de la contrebasse depuis neuf ans et est musicienne de l’ OJNB depuis cinq ans.

Elise Ould-Kaci, contrebassiste de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2023 Photo : Radio-Canada / Marie André LeBlond

Avoir la chance en tant que jeune Francophone du Nouveau-Brunswick, Acadien en plus, c’est vraiment trippant de jouer sur cette scène de concert là. C’est la plus importante au monde entier et je suis vraiment excité , ajoute Luc Poirier.

Une longue préparation

Le chef d’orchestre Antonio Delgado a mis deux pièces au programme de la prestation que donneront les jeunes sur la scène du Carnegie Hall, soit l’ouverture de la Flûte enchantée de Mozart et la Sinfonía India de Carlos Chávez.

Né à Caracas, le chef d’orchestre de l’OJNB, Antonio Delgado, a été un des chefs d’orchestre du Système national d’orchestres d’enfants et de jeunes du Venezuela. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Les deux pièces contrastent un peu , explique la gérante de l’ OJNB , Claire Leslie-Turnbull : il s’agit ainsi d’une occasion pour les musiciens de montrer leur polyvalence.

Elle ajoute que les jeunes ont répété toute l’année pour préparer leur prestation.

Claire Leslie-Turnbull, gérante de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2023 Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Depuis qu’on sait qu’on va à New York, on a vraiment travaillé fort , confirme Élise Ould-Kaci. C’est vraiment un sentiment d’accomplissement qu’on a, parce que tout le travail qu’on a fait, ça va payer dans quelques jours et on a vraiment hâte d’y aller.

L'année 2023 est d’ailleurs déjà marquée d’événements spéciaux pour les musiciens de l’ OJNB . C’était un peu plus intensif que les autres années , dit Isai Parra-Perez, élève de 9e année à l’école Odyssée qui joue du violoncelle depuis l’âge de six ans.

Isai Parra-Perez, violoncelliste de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2023 Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Le mois dernier, les musiciens de l’ OJNB ont joué pour la princesse Anne lors de son passage au Nouveau-Brunswick à l’occasion du 175e anniversaire du régiment blindé 8th Canadian Hussars des Forces armées canadiennes.

Mardi, ils joueront à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick, et prendront ensuite l’autocar pour se rendre à New York.

Ils monteront sur la scène du Carnegie Hall le 16 juin.

Avec des informations de Marie-Andrée Leblond