Alors que le 1er juillet approche à grands pas, de nombreux Gatinois ne pourront pas déménager faute de logements abordables, souligne l’Office d’habitation (OH) de l’Outaouais. En deux ans, la demande d’aide auprès de l’organisme a grimpé de plus de 30 %.

Selon les nouvelles données recueillies par le site de logements locatifs Rentals.ca, le prix moyen d’un logement avec une chambre à Gatineau a augmenté de 62,6 % en quatre ans, passant ainsi de 1073 dollars en mai 2019 à 1745 dollars en mai 2023. Une situation qui fait de Gatineau la ville la plus dispendieuse du Québec et la 23e à l’échelle du pays.

Les demandes de renseignements auprès de l' OH de l'Outaouais pour un éventuel déménagement auraient ainsi grimpé de 400 %, selon la porte-parole de l'organisme Karina Osiecka, qui constate que la majorité des demandeurs renoncent à déménager en raison du prix onéreux des logements.

Si autrefois la crise du logement touchait majoritairement la population à faible revenu, elle impacte désormais l’ensemble de la population gatinoise, fait-elle valoir. D’ailleurs, selon les dernières statistiques de cette année, on s’aperçoit que Gatineau, c’est la ville où le loyer médian est le plus élevé à travers toute la province.

Karina Osiecka, porte-parole de l’Office d’habitation de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

« C'est monsieur et madame tout le monde qui s'adresse à nous. [...]On voit les gens qui ont un travail mais qui ont de la misère à trouver quelque chose qui correspond à leur budget. » — Une citation de Karina Osiecka, porte-parole de l’Office d'habitation de l'Outaouais

[Les gens] s’adressent à nous, on leur montre ce qui se trouve sur le marché privé. Là, ils se rendent compte que finalement ils sont mieux de rester là où ils sont actuellement, parce que ce qu’on retrouve sur le marché privé dépasse largement ce qu'ils payent actuellement , témoigne la porte-parole de l' OH de l'Outaouais.

L' OH de l'Outaouais a pour mission d'offrir des logements et des milieux de vie de qualité aux personnes jouissant d'un revenu faible ou modeste.

Des solutions à l’horizon?

Alors qu’il était de passage en Outaouais lundi matin pour participer à un déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de Gatineau, le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet a présenté son projet de modernisation de l’industrie de la construction.

Ledit projet vise notamment à dynamiser le secteur et le rendre plus flexible afin de réduire le délai des chantiers et ainsi améliorer l’offre de logement dans la région.

Il faut trouver des façons plus agiles. Il faut éliminer des lourdeurs inhérentes à ce secteur-là. Il faut pas non plus négliger l’importance de faire du recrutement à l’échelle internationale, de reconnaître les compétences [et] diminuer la bureaucratie pour qu’on soit un marché ouvert et inclusif au Québec , a-t-il commenté.

Jean Boulet (au premier plan), ministre du Travail du Québec Photo : Radio-Canada

Selon le directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Nicolas Brisson, le taux d’inoccupation des logements à Gatineau est de 0,8 %, ce qui est du jamais vu partout au Québec , d'après la directrice générale de l’association de la construction du Québec pour l’Outaouais, Abitibi et le nord-ouest du Québec, Geneviève Latulippe.

« Il faut construire plus de logements, on n'a pas le choix. Avec un taux d'inoccupation de 0,8 %, on va bientôt se retrouver avec une crise sociale. » — Une citation de Nicolas Brisson, directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec

Nicolas Brisson, directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec Photo : Radio-Canada

À l'image du ministre Boulet, M. Brisson et Mme Latulippe pensent ainsi qu’il est important de rendre le secteur de la construction plus flexible.

On doit jongler avec le fait que notre pire compétiteur se trouve juste de côté [l’Ontario]. [...] Utilisons la main-d’œuvre qui est partie du côté de l’Ontario. [...] J’ai confiance que les choses vont changer et qu’on va pouvoir éventuellement avoir plus de flexibilité dans notre industrie , affirme Mme Latulippe.

Geneviève Latulippe, directrice générale de l’association de la construction du Québec pour l’Outaouais, Abitibi et le nord-ouest du Québec Photo : Radio-Canada

À titre de comparaison, le prix d’un logement avec une chambre coûtait en moyenne 1972 dollars au mois de mai 2023 à Ottawa, selon Rentals.ca, ce qui représente une augmentation de 13,7 % par rapport à l’année précédente.

La capitale fédérale se classe au rang de la 13e ville la plus chère du Canada, bien loin derrière Vancouver qui occupe la première place et Toronto la seconde.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Nelly Albérola