La Montréalaise Anahita Norouzi en lice pour le Prix Sobey pour les arts 

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts ont dévoilé lundi les cinq finalistes pour le Prix Sobey pour les arts, récompense phare pour les arts visuels contemporains au Canada.

Les cinq artistes visuels qui se retrouvent sur la courte liste – établie à partir d’une préselection de 25 candidats et candidates – ont retenu l’attention avec leur travail contemporain qui comprend des explorations de la représentation queer, de l'expérience de la diaspora et de l'identité canadienne.

Parmi les cinq candidates et candidats retenus cette année – une personne dans chacune des grandes régions du pays –, on retrouve Anahita Norouzi, une artiste multidisciplinaire originaire de Téhéran qui vit et travaille à Montréal depuis 2018.

À l'aide de la sculpture, de l'installation, de la photographie et de la vidéo, elle propose des œuvres qui s’inspirent d’histoires marginalisées et de l’héritage des explorations en botanique et en archéologie , indique le MBAC dans un communiqué.

Esthétique queer et jeux vidéo

Pour la région Atlantique, Séamus Gallagher, de Halifax, imprègne de son esthétique queer l'autoportrait, les moteurs de jeu vidéo et la construction de décors . Séamus Gallagher avait remporté l'an dernier le Prix nouvelle génération de photographes Banque Scotia, du MBAC, et le Nova Scotia Emerging Artist Recognition Award.

Artiste de l’objectif et de l’image, Séamus Gallagher vit à Kjipuktuk/Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Musée des beaux-arts du Canada / Courtoisie de l'artiste

De Toronto, Michèle Pearson Clarke, née à Trinidad, concentre ses photographies, ses vidéos et ses installations sur les expériences noires et queer de désir et de perte.

Née à Trinidad et basée à Toronto, Michèle Pearson Clarke est une artiste et professeure œuvrant en photographie, vidéo et installation. Photo : Musée des beaux-arts du Canada / Kristy Boyce

On retrouve aussi dans cette courte liste deux personnes qui avaient été présélectionnées en 2019 pour le Prix Sobey : l'artiste inuvialuk de Calgary Kablusiak et l'artiste et écrivaine métisse Gabrielle L'Hirondelle Hill, née à Comox, en Colombie-Britannique.

À travers sa sculpture, l'artiste et autrice métisse Gabrielle L’Hirondelle Hill explore l’histoire des matériaux récupérés dans un travail d’enquête sur les concepts de territoire, de propriété et d’économie. Photo : Musée des beaux-arts du Canada / Aaron Leon

La personne choisie recevra une bourse de 100 000 $, remise en novembre, alors les quatre autres finalistes toucheront chacun et chacune 25 000 $. Les œuvres des cinq artistes de la courte liste seront exposées au MBAC du 13 octobre 2023 au 3 mars 2024. La personne lauréate sera annoncée en novembre.

Kablusiak est artiste multidisciplinaire inuvialuk qui met à profit l’inventivité inuite pour créer des œuvres dans une variété de matières, dont la lingerie, la farine blanche, la saponite ou le marqueur permanent. Photo : Musée des beaux-arts du Canada / Courtoisie de l'artiste

La courte liste a été déterminée par un jury indépendant composé de conservateurs de cinq régions du Canada et d'une personne jurée de l’international. L’artiste Divya Mehra, de Winnipeg, a remporté le Prix Sobey pour les arts en 2022.