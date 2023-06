Certains animaux sauvages pourraient tirer profit des conséquences des feux de forêt

Selon le directeur de la Fédération de la conservation de la faune de la Colombie-Britannique, Jesse Zeman, les arbres forestiers brûlés libèrent des nutriments dans le sol et l'absence de barrières dans la canopée permet un meilleur ensoleillement.

Il explique que ces facteurs contribuent à la régénération du sol et le rendent propice à la croissance de nouvelles plantes et de baies qui constituent des sources de nourriture essentielles pour les orignaux, les grizzlis, les élans, les cerfs mulets et les moutons.

Nous verrons des espèces comme les moutons ou les cerfs s'installer dans ces zones incendiées après la première pluie parce qu'il y a un tas de pousses vraiment fraîches qui ont beaucoup d'énergie digestible et une teneur élevée en protéines.

Le coordonnateur de programme pour le groupe de défense de la nature Wildsight, Dave Quinn, ajoute que si le feu brûle le type de sol approprié dans des conditions favorables, il peut entraîner la croissance d'une gamme variée d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques, qui peuvent constituer une source abondante de nourriture pour la faune.

On peut voir apparaître des arbustes [de petits fruits] qui peuvent [survivre] de 80 à 100 ans dans la même zone et ils sont incroyables pour les ours, les élans, les oiseaux et toutes sortes d'autres choses.

« Ce sont des comptoirs à salade à volonté. » — Une citation de Dave Quinn, coordonnateur de programme, Wildsight

Les forêts autour de Fort McMurray, en Alberta, en train de se remettre du feu dont elles ont souffert en 2016. Photo : Radio-Canada / David Thurton

Par ailleurs, d’après Jesse Zeman, les arbres tombés dans les zones brûlées protègent également les espèces à longues pattes, comme les élans. Il explique que ces animaux se déplacent facilement sur ce genre de terrain, alors que certains de leurs prédateurs, comme les loups, y parviennent difficilement s'il y a beaucoup d'arbres au sol.

Certaines espèces, toutefois, sont vulnérables aux feux de forêt. Dave Quinn s'inquiète pour les caribous, qui préfèrent les forêts matures et anciennes. Selon lui, il faudra peut-être des siècles pour que leurs habitats retrouvent leur état d'avant l'incendie.

Les petits animaux sauvages, comme les écureuils, souffrent aussi des feux de forêt, parce qu’ils accumulent des réserves de nourriture l’été, qui risquent de se perdre entièrement dans les flammes, ce qui rendrait la survie difficile l'hiver.

Des stratégies à privilégier entre les périodes de feux

Jesse Zeman estime que la province devrait poursuivre le brûlage dirigé des arbres forestiers afin de prévenir les incendies de grande ampleur. Il suggère également de mettre fin à la coupe de récupération, qui consiste à couper les arbres dans les zones endommagées par les incendies ou d'autres catastrophes naturelles.

Le problème avec la coupe de récupération, c’est qu'elle ajoute des routes, ce qui n'est pas très bon pour la faune. Elle peut ajouter de mauvaises herbes envahissantes et non indigènes, et elle peut également supprimer une partie de la protection contre le soleil et le vent, ce qui finira par assécher le sol.

Dave Quinn croit que de laisser les troncs carbonisés sur le sol permettra aux zones brûlées de se régénérer naturellement. Il recommande également de ne pas planter des conifères comme le pin, le sapin et l'épicéa dans les zones brûlées, car ces espèces peuvent devenir envahissantes et contribuer à des incendies de forêt plus importants.

La province doit encore évaluer l'impact des feux de forêt sur la faune, mais le ministère des Forêts note que les incendies offrent des possibilités de repousse des arbres et de régénération des sols.

D'après les informations de Winston Szeto