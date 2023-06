Un jeune cycliste a perdu la vie tôt dimanche matin après avoir fait une chute à vélo près du Grand Théâtre de Québec. La thèse de l'accident est pour l'instant celle qui est privilégiée par les enquêteurs, mais selon les policiers, le cycliste ne portait pas de casque. Il avait enfourché un vélo à assistance électrique de type àVélo.

C'est un accident qui est triste, malheureux, une nouvelle qui nous bouleverse tous , indique Brigitte Lemay, porte-parole du RTC .

L'accident s'est produit tôt dimanche matin près du Grand Théâtre de Québec Photo : Radio-Canada / Amélie Auger

Maintenant, une fois qu'on a dit ça, notre rôle au RTC, c'est vraiment de répéter les consignes de sécurité, de s'assurer que les clients sachent qu'il est bel et bien obligatoire de porter un casque lorsqu'un utilise un service de vélopartage à assistance électrique , prévient la porte-parole.

Selon le RTC , les usagers sont informés des consignes de sécurité très rapidement lors de l'expérience client.

« Au moment où vous achetez un trajet ou vous achetez un abonnement, il est mentionné que le port du casque est obligatoire, les différentes règles de sécurité sont mentionnées. Sur le vélo, sur l'ancrage, au moment de prendre le vélo c'est également indiqué et sur la borne. » — Une citation de Brigitte Lemay, porte-parole du RTC

Les usagers sont obligés de porter le casque en vertu du Code de la sécurité routière. Les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont remis l’an dernier trois fois moins de constats d’infraction à des cyclistes pour des manquements au Code de la sécurité routière par rapport à l’année 2018.

Pas de casques fournis par le RTC

Le RTC dit avoir abandonné l'idée d'associer chaque vélo à un casque, comme c'est le cas notamment à Vancouver.

Des vélos Mobi au centre-ville de Vancouver. Photo : Radio-Canada / David Horemans

C'est une réflexion que le RTC a déjà eue au moment de lancer le service en 2021 , précise Mme Lemay. Pour des raisons sanitaires et de logistique, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on va aller de l'avant. Il n'a pas de modèle parfait ailleurs. Il y a des défis là-bas aussi. Ici, on mise vraiment sur la prévention .

La porte-parole rappelle qu'une grande proportion des utilisateurs d'àVélo sont des abonnés mensuels ou annuels, pour qui les déplacements sont un peu plus prévisibles. Ces gens-là sont davantage portés à avoir leur casque avec eux.

Diminuer la vitesse ?

Le RTC se dit ouvert à modifier la vitesse maximale des vélos à assistance électrique si le nombre d'accidents venait à augmenter considérablement.

« C'est quelque chose qui pourrait être envisagé si on voyait que les conditions d'utilisation de sécurité du service [...] venaient à se détériorer. Heureusement, on ne note pas d'accident grave avec le service outre que celui-ci. Ça reste somme toute mineur. » — Une citation de Brigitte Lemay, porte-parole du RTC