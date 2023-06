Ryan Huska est le nouvel entraîneur des Flames

Il succède à Darryl Sutter, congédié il y a quelques semaines.

Huska a été entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey (AHL) durant quatre saisons avant d’être promu assistant dans la Ligue nationale.

En quatre saisons avec les Flames d’Adirondack puis avec le Heat de Stockton, il a compilé un dossier de 135 victoires et 118 défaites, mais son équipe n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires.

De 2002 à 2014, Ryan Huska a fait partie de l’organisation des Rockets de Kelowna, d’abord pendant cinq saisons comme entraîneur adjoint, puis durant sept saisons comme entraîneur-chef.

Craig Conroy a mentionné que la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Darryl Sutter avait été un processus fait de façon très sérieuse.

En fin de compte, Conroy affirme que la connaissance de l’organisation et la familiarité qui existe entre le nouvel entraîneur et les joueurs sont des atouts importants, mais que c’est l’éthique de travail et les qualités de communicateurs de Huska qui ont fait de lui l’homme de confiance des Flames.

Plus de détails à venir