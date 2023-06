Appel au public pour trouver Nathan, disparu depuis un mois

Depuis cette date, personne ne sait où il se trouve ou s'il est sain et sauf.

Le Service de police de Toronto (SPT) a identifié l’homme de 37 ans uniquement par son prénom, conformément à sa nouvelle politique sur les personnes disparues développée à des fins de confidentialité.

Malgré les ressources déployées par la police et par les proches, la famille lance maintenant un appel à la vigilance du public pour tenter de le trouver.

Dimanche, le cousin de Nathan, Jason, s'est entretenu avec des journalistes au parc Victoria à Kitchener. Radio-Canada n'utilise pas son nom de famille, pour respecter la politique de la police de Toronto.

Toute information, même la plus minime, peut nous aider , dit-il, marqué par ce qu’il appelle une grande bataille . On veut juste savoir que Nathan est en sécurité et le ramener à la maison. Son rire nous manque.

Jason s'est adressé à la presse dimanche pour donner un nouveau souffle aux recherches de son cousin Nathan. Photo : CBC/Carmen Groleau

La famille pense que Nathan pourrait s’être dirigé vers la région de Kitchener-Waterloo, où son père est mort en décembre dernier.

Aucune observation confirmée de Nathan

Samedi, des gens se sont rassemblés à Toronto pour fouiller le secteur où Nathan a été vu pour la dernière fois.

Le SPT dit avoir déployé d’importantes ressources dès les premiers jours de la disparition. L’unité consacrée aux personnes disparues continue de travailler 24 h sur 24 sur cette affaire , assure le porte-parole Victor Kwong.

Le portrait le plus récent de Nathan fourni par la police. Photo : Service de police de Toronto

Toutefois, il n'y a toujours eu aucune observation confirmée de Nathan. Après un mois, la zone où il pourrait se trouver est assez vaste , regrette l’agent Kwong. Il n'y a pas de mise à jour pour le moment, mais les enquêteurs continuent de demander au public d'appeler pour donner des indices.

Nathan mesure environ 1,40 m et pèse 75 kg. On ne sait pas ce qu'il portait au moment de sa disparition, mais il a une barbe et une moustache. Il a laissé son téléphone portable et son portefeuille à la maison.

Toute personne l'ayant vu est priée de contacter immédiatement la police.

Avec des informations de CBC