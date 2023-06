Une église du nord de l’Alberta affirme son appui à la communauté LGBTQ+

L’objectif de cet organisme créé dans les années 80 pour soutenir les lesbiennes et les gais dans l’Église Unie du Canada , est de promouvoir la justice et l’inclusion pour toutes les personnes , précise le site Internet.

Plus de 300 églises, établissements postsecondaires et résidences pour personnes non autonomes ont déjà adhéré à S’affirmer Ensemble.

« Nous informons et nous travaillons à mettre fin à la discrimination envers les personnes dans l’Église, la société, et dans notre propre organisme. Nous aidons les personnes à trouver un support et une communauté au sein de l’Église Unie. » — Une citation de Site Internet de l'organisme S'affirmer Ensemble

L’église unie St Paul est la première institution religieuse inclusive du genre dans la région de Rivière-de-la-Paix, dans le nord-ouest de l’Alberta.

Selon Karen Scott, la présidente du conseil d’administration de l’église, cette adhésion est motivée par la volonté de créer un espace accueillant pour les membres de la communauté LGBTQ+.

Je veux que les personnes de la communauté se sentent en sécurité et qu'elles puissent explorer leur spiritualité , dit-elle. Il est important de veiller à ce que les gens aient le droit d'être eux-mêmes.

Une opinion que Susan K Thompson, une des paroissiennes, partage : cela permet aux membres de la communauté LGBTQ+ de se dire qu'ils ne seront pas rejetés s’ils vont à l’église.

Le processus pour créer un environnement inclusif a commencé en 2020. Avec l’aide d’associations LGBTQ+ et des communautés autochtones, l'église St Paul a d'ailleurs organisé une semaine de formation sur la diversité de genre et sexuelle.

Le révérend Gord Waldie était content des discussions entourant l’inclusion des membres de la communauté, mais il voulait que la décision d'adhérer à S’affirmer Ensemble vienne de la congrégation. Les 125 familles de cette congrégation ont voté à 75 % en faveur de cette adhésion en mars dernier.

Je ne voulais pas prendre trop de place. Il fallait que les personnes inquiètes se sentent à l’aise de m’en parler , dit-il.

Il ajoute que cette adhésion ne se limite pas aux enjeux de la communauté LGBTQ+. Elle inclut également le processus de réconciliation avec les peuples autochtones.

Avec des informations de Luke Ettinger