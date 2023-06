Vernon Cameron élu président du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne

M. Cameron a notamment œuvré aux États-Unis dans les secteurs public et privé au cours des 19 dernières années, dont douze ans à la tête de compagnies d’investissement en capital à titre de président-directeur général , peut-on y lire.

« En tant que fier diplômé de la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne, c’est un honneur de servir à titre de président du Conseil. » — Une citation de Vernon Cameron, président du Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne

M. Cameron, qui souhaite miser sur la collaboration, la transparence et le respect, succède ainsi à Jeff Bangs qui quittera ses fonctions le 30 juin pour des raisons de santé et familiales, après seulement un an et demi en poste.

M. Cameron a terminé ses études à la Laurentienne en 1984 avant d’obtenir son titre de comptable agréé en 1986 et une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la Katz School of Business de l’Université de Pittsburgh en 2008.

L’Université Laurentienne précise que M. Cameron a déjà siégé à de nombreux comités du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne, dont le Comité exécutif, le Comité de vérification, le Comité des finances, le Comité de l’aménagement et de la planification des biens, le Comité des relations avec le personnel et le Comité des pensions.