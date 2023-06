Inondations : une séance d’information pour valoriser les nombreux terrains vacants

La Ville de Gatineau présentera, lundi soir, sa démarche pour aménager les terrains qui ont été laissés vacants par les inondations de 2017 et de 2019. Les résidents pourront se prononcer sur les propositions de la Municipalité.

La rencontre se tiendra au centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf. Dès 17h30, les citoyens pourront prendre connaissance des propositions d'aménagement pour les zones du Lac-Beauchamp et de Pointe-Gatineau. Une présentation aura lieu à 18h30 et sera suivie d'une période de questions.

La Municipalité poursuit trois objectifs, soit redynamiser ces espaces, les rendre disponibles pour la communauté qui a été fortement touchée par les inondations et redonner vie aux quartiers concernés.

Les terrains aménagés pourront prendre la forme de jardins communautaires ou collectifs, de sculptures, de mobilier urbain, de ruches, bref d'espaces de socialisation et de contemplation où les gens pourront se réapproprier les lieux , peut-on lire dans le communiqué.

Les inondations de 2017 et 2019 ont laissé plus de 200 terrains vacants sur le territoire de Gatineau. La majorité de ces terrains sont situés dans les districts de Lac-Beauchamp et de Pointe-Gatineau.

Une consultation a préalablement eu lieu en février 2019.

Le conseil municipal a adopté, le 6 juillet 2021, un plan directeur d'aménagement des terrains vacants.

En 2019, un montant initial de 1,4 million de dollars avait été alloué au projet de revitalisation des terrains inondés. Lors de l'adoption du budget de 2023, la municipalité a accordé un million de dollars supplémentaires à la mise en œuvre de son plan d'action.

Plus de détails à venir