Sunsation : des noms d’envergure, une ambiance de proximité

D'avoir un DJ de cette ampleur-là, directement dans la cour chez nous, c'est un peu ça notre mission , a expliqué le président de l'événement, David Cossette, lundi à l’émission Toujours le matin.

Samedi soir, le DJ Steve Aoki a enflammé la scène du festival devant quelque 6000 adeptes de musique électronique. Ces artistes-là se produisent devant des foules des fois de 100 000, 150 000 personnes, dans les grands festivals comme Tomorrowland en Europe, mais d'avoir une foule de 6000 personnes qui est tout près, qui est vraiment intense, qui carbure à ça… , ajoute David Cossette.

Quelques heures avant de fouler les planches de la scène située au Parc Laviolette, Steve Aoki offrait une performance en Allemagne. Peu de temps après son passage à Trois-Rivières, il était du côté de Las Vegas aux États-Unis.

Steve Aoki a conquis les Trifluviens Photo : Sunsation

Le président du festival estime que ce dernier a su acquérir une certaine crédibilité et renommé dans les dernières années ce qui lui a permis de mettre la main sur un artiste aussi en demande. C'est un petit milieu. [...] On a toujours de très très bons commentaires de tous les artistes qu'on a eu au fil des cinq dernières années, autant au niveau de la réception, qu'au niveau du type d'ambiance qu’il y a à notre événement .

Là, on a eu un événement avec un DJ qui est top 7 au monde présentement, qui a adoré son expérience, qui va en parler à tous les autres, ajoute David Cossette. Alors maintenant, je pense qu'on peut essayer de naviguer à travers les prochaines années dans du top 20, top 25 mondial, puis de continuer d'offrir une belle expérience aux gens qui veulent venir à chaque année à Trois-Rivières .

Au parc Laviolette pour de bon ?

Le festival Sunsation a eu lieu les premières années sur l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco avant de déménager au Parc Laviolette dans le quartier Trois-Rivières ouest. Y est-il pour rester ?

C'est le plan , répond le président de l'événement. Après des critiques de la part de résidents du secteur l’année dernière, l’organisation a tenu à faire les choses différemment cette année.

Le cinquième Sunsation s'est tenu au parc Laviolette de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

On a pris des mesures pour travailler, puis pour respecter le voisinage. Il y a eu des rencontres avec un comité citoyen. Justement, il va y avoir d'autres rencontres qui vont se faire, un post mortem aussi .

Des mesures ont notamment été mises en place cet été pour réduire le niveau de décibel des spectacles. David Cossette insiste sur le fait que d’autres actions pourraient s’ajouter pour atténuer les effets sur les résidents du secteur.

Après ça, au niveau du contrôle des accès et tout ça dans le quartier, c'est sûr et certain qu’on a encore du travail à faire, encore et toujours. Mais déjà cette année il y a une énorme amélioration suite aux suggestions, puis suite aux rencontres qu'on a eu avec le comité de citoyens .

D'après l'entrevue réalisée à Toujours le matin